鏡電視股東會錄音檔爭議 裴偉再駁陳建平

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鏡電視執照申設案，有立委質疑府院介入，並公開疑似股東會音檔。前鏡電視董事長陳建平28日證實音檔為真，但曾任鏡電視董事長的裴偉（前）表示那是閒聊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）鏡電視執照申設案，有立委質疑府院介入，並公開疑似股東會音檔。前鏡電視董事長陳建平今天證實音檔為真，但曾任鏡電視董事長的裴偉表示那是閒聊，並指前財務長田富彰偷錄音。

時代力量立委陳椒華昨天舉行記者會，公開據稱是鏡電視內部會議對話錄音內容，質疑府院以政治力介入鏡電視申設案。音檔曝光後，府院、鏡電視等相關人士昨天皆以聲明駁斥。前鏡電視董事長陳建平今早證實音檔為真，同時表示未來因應各種法定程序需要，願意提出完整音檔。

不過前鏡電視董事長、現為股東及鏡週刊社長的裴偉今天中午聲明，110年12月17日舉行的股東臨時會，並無立委陳椒華指涉的錄音內容，而是散會後，陳建平與其特助張寒青、財務長田富彰及幾名股東，留下來的閒聊，他並將對錄音者、時任鏡電視財務長田富彰提出民刑事告訴並求償。

今天稍早，陳建平也針對裴偉聲明回應，表示自己有全程參與12月17日的股東會，他從吹哨者所取得的完整音檔，長達約2小時，並非只有20餘分鐘。「裴偉先生確係在會中向與會之股東報告其向府院反映溝通之內容與結果，昨日由立委揭露之錄音內容，確係裴偉先生本人之發言。」

陳建平認為，對於裴偉一再指稱該部份之發言，並不在股東會正式議程之內，他無法理解意義何在，認為裴偉只是在移轉問題焦點，毫無意義。陳建平也強調，音檔是由吹哨者提供，並非來自田富彰，對於裴偉的不實指控，田富彰決定如何採取相應的法律行動捍衛自身權利，他完全尊重並將給予最大之支持。

對此，裴偉傍晚表示，鏡電視完整保存當日臨時股東會錄音檔，全程僅24分29秒，並無立委指摘之內容。「陳建平先生誤將立委揭露關於我的發言，導向為股東會的正式發言，無非為掩飾田富彰前財務長於股東非正式會談時偷錄音的不當行徑。」

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裴偉更指出，陳建平於當天股東會裁示散會後，監察人及議事人員隨即退場，現場已無工作人員負責錄音，且除股東、陳建平和他的兩位幕僚外，再無其他人，「請問陳建平先生是如何自吹哨者取得完整的音檔？你認為其他股東會私下錄音嗎？你說你和特助張寒青也不會錄音，那田先生呢？」

最後裴偉也附上當天股東會散會前的逐字稿，在23分36秒之處，時任董事長兼會議主持的陳建平確實講出：「如果各位股東沒有其他臨時動議，那我們今天股東會就開到這裡，散會，謝謝」，以證明股東會結束。（編輯：屈享平）1110928