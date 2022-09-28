鏡電視稱不敢肖想55頻位 能上架86台就阿彌陀佛

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NCC 28日決議續審，要求鏡電視補充財務規劃資料等，也轉述鏡電視意見強調並非主動想上55頻位。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云、張璦台北28日電）33個有線電視系統申請鏡電視上架86頻位，NCC今天決議續審，要求鏡電視補充財務規劃資料等，也轉述鏡電視意見強調並非主動想上55頻位，稱「不敢肖想到55頻位，能上架86頻位就阿彌陀佛。」

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，審查33個有線電視系統申請鏡電視上架86頻位的移頻案，今天包括鏡電視董事長鄭優、總經理蔡滄波以及有線電視系統等代表都到場陳述意見，NCC決議續行審議。

翁柏宗表示，委員今天針對各自職權提出許多疑問，委員關注鏡電視資金運用狀況、未來財務規劃，上架系統有沒有授權費等，除了詢問鏡電視團隊，也有詢問有線電視系統業者，並要求鏡電視補充後續財務規劃文件等。鏡電視8月底審查董監事變更時，鏡電視提到11月可能財務吃緊，不過目前NCC尚未收到相關增資規劃。

目前除了中嘉、凱擘等共33系統申請鏡電視上架86頻位之外，大豐、台灣寬頻通訊（TBC）共8系統則申請鏡電視上架55頻位，由於55頻位目前是TVBS新聞台的頻位，又屬於黃金頻位（指49到58頻位的新聞區塊），引發外界關注。

翁柏宗表示，有委員詢問究竟想在哪個頻位播出內容，他轉述蔡滄波說法，提到如果鏡電視沒辦法在有線電視系統上架，就像新生兒沒奶水，但如果要到黃金頻位55頻道，現階段財務沒辦法負擔，強調不是鏡電視主動想上架55台，「不敢肖想到55頻位，能上架86頻位就阿彌陀佛。」

時代力量台北市議員參選人陳志明等人今天上午前往NCC，呼籲NCC主委陳耀祥將鏡電視執照審查過程公開透明，說清楚、講明白。此外，媒體也關切鏡電視前董事長陳建平證實立委披露的內部錄音檔內容為真等相關議題。

對此，翁柏宗表示，他不知道錄音檔內容是真是假，相關當事人已提出司法救濟，NCC不便評論。去年也有媒體提到鏡電視可能在端午節、中秋節就會取得執照，各種說法都有，NCC是合議制的獨立機關，都依法審查。（編輯：林淑媛）1110928