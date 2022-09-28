立委質疑高層介入鏡電視案 藍：檢調應主動調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北28日電）府院高層遭質疑介入NCC審查鏡電視執照申請，國民黨今天表示，要求檢調主動調查，有無涉嫌政商利益輸送；要求NCC主委陳耀祥道歉並下台負責，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌應公開向民眾說明。

總統府發言人張惇涵昨天表示，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。行政院長蘇貞昌在立法院備詢時也說，NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。

鏡電視於1月19日通過國家通訊傳播委員會（NCC）審查，獲得申設許可。立委陳椒華27日在立法院質詢時關注鏡電視議題，質疑NCC許可鏡電視申設案是否有政治力介入，並分段播放接獲的檢舉，指稱是鏡電視內部會議對話錄音內容。對此，蘇貞昌說，沒有這種事，NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。

國民黨今天上午召開記者會，文傳會主委洪孟楷說，總統、行政院長公然將手伸進NCC這行政獨立機關，並要求對新設新聞台審照過程一路開綠燈，這種總統級的醜聞，國民黨要提出最嚴厲的譴責，也要求蔡總統、蘇貞昌親自出面說明。

洪孟楷指出，昨天錄音檔出來後，總統府與行政院第一時間否認，卻沒有提告，他認為不提告就是心虛、默認，要求檢調應主動調查，有無涉嫌政商利益輸送；陳耀祥聽命行事，不獨立客觀，應立即辭職道歉下台，及蔡總統、蘇貞昌則應公開向民眾說明。

國民黨副發言人楊智伃說，民進黨政府不要再將NCC當作傀儡，圖利特定的媒體，民進黨的所作所為，都在踐踏媒體的第四權，以及所有媒體從業人員的尊嚴與驕傲，民進黨宣稱捍衛民主自由，卻將政治黑手深入獨立機關，嚴重踐踏新聞自由，侵犯公共利益。

此外，針對媒體人周玉蔻近日引發的風波，國民黨上午也另外召開記者會。文傳會副主委練鴻慶說，民進黨現在因為選情不利，開始想要切割周玉蔻，但如果真要切割，就應先為過去阻擋疫苗的事道歉。

練鴻慶表示，因為慈濟證明了政府阻擋疫苗，周玉蔻為了民進黨選情，攻擊慈濟，所以要切割的唯一方式，就是為阻擋疫苗道歉。（編輯：翟思嘉）1110928