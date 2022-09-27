國民黨促陳耀祥下台 府院否認介入鏡電視案

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（中央社記者王承中台北27日電）立委質疑府院政治力介入鏡電視案，國民黨文傳會主委洪孟楷今天表示，絕對權力使人絕對腐化，NCC作為獨立機關的風骨蕩然無存，立法院即日起應無限期凍結NCC預算，直到NCC主委陳耀祥道歉下台為止。

總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。

時代力量立委陳椒華今天播放接獲的檢舉錄音，指稱是鏡電視內部會議對話錄音內容，數度詢問備詢的行政院長蘇貞昌，鏡電視獲得申設許可，府院是否有給國家通訊傳播委員會（NCC）壓力。蘇貞昌表示，沒有這種事；NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。

國民黨文傳會主委洪孟楷下午發布新聞稿指出，這是「總統級」的醜聞錄音曝光，證明絕對權力使人絕對腐化，民進黨已經腐化到骨底，唯有全民收回權力、才能矯正這樣總統級醜聞的亂象。

洪孟楷表示，NCC原本被認為是獨立行政機關，但錄音檔曝光，根本變成「護航的打手」、「蘇貞昌的小弟」。獨立機關的風骨蕩然無存，陳耀祥如果還不請辭，就是侮辱中華民國；呼籲立法院即日起無限期凍結NCC預算，直到陳耀祥道歉下台為止。

洪孟楷指出，一國之尊介入媒體審查，這在世界各民主國家中都是天大的醜聞，總統應正式出面召開記者會，向民眾道歉並說明清楚、陳耀祥應立即請辭負責，民進黨政府也應向全國公開道歉，並重新檢視新聞台發照過程。這是台灣媒體發展史上最黑暗的時刻，總統級的醜聞發生在台灣，令人感到不齒。

國民黨副發言人楊智伃表示，民進黨宣稱捍衛自由民主，說其他政黨都是中共同路人，自己卻將政治黑手伸入第四權和獨立機關，嚴重踐踏中華民國憲法、新聞自由，侵犯公共利益。

楊智伃指出，民進黨早已背離民意，屏棄民主自由，企圖消滅人民擁有「第四權」監督政府的權利。國民黨要用最嚴肅的態度，呼籲走向民主獨裁的民進黨懸崖勒馬，台灣人民也別再漠視蔡政府破壞媒體自主、濫用媒體公器打壓異己的惡行，一起共同監督執政黨，終結民進黨的違法亂紀。（編輯：謝佳珍）1110927