TVBS移頻案引關注 NCC：沒有政治壓力

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8家有線電視系統申請移動55頻位的TVBS新聞台，並申請鏡電視上架55頻位，NCC表示，移頻審查沒有任何政治壓力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北21日電）8有線電視系統申請55頻位的TVBS新聞台移到後面，並以鏡電視新聞台上架55頻位，引發關注。NCC表示，移頻審查沒有任何政治壓力，NCC會依法審議，也會請利害關係人到會陳述，此案涉及新聞區塊頻道變更，會審慎處理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）等共8系統把55頻位的TVBS新聞台分別申請移頻到149頻位跟158頻位，並以鏡電視新聞台上架55頻位，由於牽涉業界視為黃金區段的新聞區塊（即49頻位到58頻位），引發關注。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，第一，系統業者是依照有線廣播電視法第29條提出申請，NCC是被動審查角色；第二，此案還在行政程序中，有線電視系統是地方的媒體，NCC也已陸續諮詢地方政府意見，目前苗栗跟台中地方政府意見已經回來。

國民黨今天上午向NCC呼籲，反對粗暴移頻、反對變相關台、不可強推數位中介法等要求；強調移頻、關台事涉言論自由，絕對不容侵犯。

翁柏宗表示，移頻審查沒有任何政治壓力，希望給NCC獨立審查空間；諮詢地方政府意見回來後，本案將在資料完備後，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等其他公共利益4個面向，並依相關規定審議，由於涉及新聞區塊頻道變更，會審慎處理。

翁柏宗表示，後續會請雙方利害關係人前來說明，系統要引述客觀具備公信力數據，要把滿意度較高頻道放在前段頻道，相關評估移頻理由、消費者權利影響等也要說明清楚等。

媒體關注業者20日調處結果，NCC官員解釋，調處雙方是中嘉數位旗下的頻道代理商全球數位媒體跟大豐，主要針對109年的授權費用來調處，但雙方對用戶數認定、簽約總價還是看法不一，這次調處續行審議，是否還會安排時間調處，要看雙方意見。

翁柏宗針對授權費調處部份也跟業者喊話，他表示，授權費爭議屬於私權，提醒系統業者不可以濫用市場力量，頻道代理商也不可以無故漲價，要顧及消費者收視權益，不要把收視戶當成談判籌碼。授權費爭議任何一方都可以申請調處，不過在調處期間，任何一方都不能移頻或斷訊，不然也會依法開罰。（編輯：潘羿菁）1110921