鏡電視董監審查卡住上架有線？NCC：兩者無關

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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC表示，目前仍在進行鏡電視董監事審查中，8月業務單位的調查希望有機會告一段落，再送委員會討論。對於董監審查與系統台上架關係，NCC發言人翁柏宗表示，兩者申請主體不同，應該沒有關聯性。

鏡電視已在先前宣布新任董事長鄭優上任，目前國家通訊傳播委員會（NCC）正在進行董監審查中，傳出NCC昨天約談鏡電視前董事長裴偉。

NCC今天則舉行例行記者會，翁柏宗表示，根據NCC目前資料，包括中嘉12系統、凱擘12系統、天外天、台固5系統、大新店民主以及屏南共32系統，總戶數累計268.4萬戶，市占約56.9%，系統都申請上架86頻位，目前都陸續詢問地方政府中，已經陸續都有回覆。

NCC目前尚未審查鏡電視上架案，這是否意味要先把董監審查完成才會審查移頻案。翁柏宗僅表示，董監變更是由電視來申請，上架則是系統來申請，申請主體不同，應該沒有關聯性，目前委員會還沒討論案件。

有關董監審查部分，NCC官員表示，這幾個月都有陸續進行鏡電視的行政調查，都有找關係人來詢問，但不方便講找了哪些人來，預估8月有機會調查告一段落，後續也希望盡快送委員會討論，若委員會認為有必要，也有可能再找關係人到會陳述。

至於外界關注華視期中評鑑進度，NCC官員表示，相關期中評鑑資料華視要再8月底前送進來，目前還沒收到，後續審查就是看華視過去3年表現，包括人力增補情形，以及先前誤植資訊的部分，華視將如何提出改善。（編輯：楊凱翔）1110727