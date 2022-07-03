NCC擬納管臉書、YouTube 保障使用者權利違法將開罰

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（中央社記者蘇思云台北3日電）NCC日前通過「數位中介服務法」草案，擬納管臉書、YouTube等大型網路平台，規劃如YouTube這類大型平台，若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。學者表示，這是國內首部網路平台監理草案，效法歐盟數位服務法保障使用者權利，邁出台灣網路平台監理第一步。

國家通訊傳播委員會（NCC）研議1年多後，於6月底提出「數位中介服務法」草案。法案分成11章，規劃納管5大類網路平台，包括光世代、凱擘大寬頻、VMware、Dcard、奇摩拍賣、YouTube、臉書等都須遵守不同程度的義務。

其中，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上的平台，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。

北科大智慧科技法律政策研究中心主任、台灣法律科技協會理事長江雅綺告訴中央社記者，以國際管理趨勢來看，歐盟是目前對科技平台最積極監理地區，歐盟的數位服務法（DSA）目的是要保障使用者權利、要求科技平台應有一定自律機制並提高透明度，NCC的數位中介服務法草案基本上就是跟隨DSA的腳步。

江雅綺指出，台灣「數位中介服務法」主要規範平台兩部分，一是對平台課責，二是要求平台提高透明度，大型平台須揭露廣告、推薦系統等參數。

另一部分則著重如何處理違法訊息，法院若核發資訊限制令或緊急資訊限制令後，平台必須下架相關內容，江雅綺認為，過去當然也能處理違法內容，但本法算是把相關程序也明確化。

前NCC委員、政大傳播學院特聘教授陳憶寧接受越洋視訊採訪時表示，歐盟的DSA讓大型科技平台都很緊張，台灣草案大部分設計都跟隨歐盟作法，肯定台灣在網路平台監理上跨出第一步。

陳憶寧目前也是Meta的全球監察委員會（Oversight Board）委員，兩者互相獨立；如果民眾對臉書相關貼文處理有所不滿，可以向監察委員會提出申訴，因此陳憶寧對臉書自律機制流程等相當熟稔。

陳憶寧認為，草案用意主要是希望平台建立自律機制，如果平台本身就有很好的自律機制，其實不用太擔心草案的影響。不過，NCC也要求平台要提供透明度報告等資訊，NCC是否有能力評估業者提供資訊的正確性，技術面有難度，未來執行量能上也是考驗。（編輯：林淑媛）1110703