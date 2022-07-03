網路平台監理草案「抖音」成漏網之魚？學者提3質疑

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（中央社記者蘇思云台北3日電）NCC日前通過「數位中介服務法」草案，學者分析，年輕人愛用的「抖音」能否納管、不實訊息認定機制如何運作；以及政府是否適合介入判斷哪些是優質新聞等3大問題，應該要公開說清楚，否則難免引發質疑。

國家通訊傳播委員會（NCC）在6月底提出「數位中介服務法」草案並對外預告，要求網路平台須遵守不同程度的義務，並提出透明度報告，外界預期臉書、YouTube跟Dcard都會被納管，草案同時規範違法內容下架處理機制，也引發外界擔心侵害言論自由疑慮。

學者分析，NCC公布的草案內容有3大問題，首先是草案到底「要管誰、能管誰」，境外電商平台恐怕管不到，如果不買單的業者也可能決定退出台灣市場，但仍可持續在境外對台灣提供服務。

前NCC委員、政大傳播學院特聘教授陳憶寧受訪時直言，除了臉書、YouTube等平台外，許多年輕人非常愛用抖音，但「草案可以管到抖音嗎？」。

對於學者質疑，NCC發言人翁柏宗回應，管理中國的抖音、小紅書等平台，可能牽涉「兩岸人民關係條例」，如果陸委會、經濟部對相關服務採取處置，NCC會全力配合。但他也說，批踢踢屬於非營利組織，是否納管還要研議。

其次，在違法內容處理機制上，如何避免侵害言論自由，必須說明清楚，業界認為這也是臉書、YouTube等業者最擔心影響使用者的部分。

北科大智慧科技法律政策研究中心主任、台灣法律科技協會理事長江雅綺表示，雖然草案規範是回歸到各主管部會認定是否為不實訊息，但是一則發文究竟屬於個人意見還是不實訊息，中間仍有灰色地帶，屆時如何判斷值得深究。

政府機關處理違法內容，可向法院聲請資訊限制令，等法院核發後可要求平台下架內容。江雅綺表示，草案第18條提到，法院裁定前，相關主管機關如果認為資訊是謠言或不實訊息且違法，可以向平台要求暫時加註警示處分。

江雅綺說，條文說明提到，相關主管機關要求平台暫時加註警示處分前，建議先諮詢第三方認可的民間事實查核組織意見，但不實訊息的領域範圍廣泛，事實查核組織人力也很有限，實際運作恐怕很難落實。

至於NCC規劃另外捐助新台幣25億元成立專責機構，官員說這就像iWIN機制的「擴大版」，協助相關部會通知數位平台下架相關違法內容與不實訊息。

陳憶寧分析，歐盟的數位服務法並沒有這種設計，過去iWIN機制運作很單純、效率很高，未來這個專責機構，究竟由誰組成、如何運作都需要說明清楚。

第三是NCC另外設立專責機構，業務包括為提升網路新聞品質，可以跟第三方單位合作推動優質新聞標章機制，但政府是否適合介入決定網路上哪些是優質新聞，值得思考。

陳憶寧表示，當然可以定期舉辦優質新聞選拔獎項，但不了解在網路世界做優質新聞標章的意義。如果幫廣大的網路與社群媒體使用者判定哪些新聞是「優質」新聞，另一方面也是告訴民眾哪些是「非優質」新聞，「這是民主國家政府機關應該做的事情嗎？」

不過，草案中並沒有處理媒體跟數位平台議價一事，陳憶寧表示，絕對支持媒體跟數位平台進行議價與分潤，但新聞標章相關機制跟草案的立法精神方向並不一致，建議刪除再另外討論。

目前「數位中介服務法」草案正在預告期，後續NCC也會辦理公開說明會及公聽會蒐集外界意見。（編輯：林淑媛）1110703