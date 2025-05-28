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政院：NCC委員提名名單已確定 將與過往不同

2025/5/28 18:39（5/28 18:48 更新）
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行政院28日表示，國家通訊傳播委員會（NCC）新提名名單已經確定。（中央社檔案照片）
行政院28日表示，國家通訊傳播委員會（NCC）新提名名單已經確定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院今天表示，國家通訊傳播委員會（NCC）新提名名單已經確定，與過往所提名單也有不同，感謝被提名人願意進入政府部門肩負重任。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日止，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。

行政院原請翁柏宗自去年8月1日起延任，並代理主委職務，但為因應國家通訊傳播委員會組織法修法刪除延任條款、翁柏宗卸任，行政院改指定通傳會現任委員陳崇樹從去年12月起先行代理主任委員職務。

翁柏宗無法被提名後，外界關注NCC新任委員名單何時出爐，以及是否調整其他提名名單，國民黨跟民眾黨立委今天也在立法院質疑行政院遲遲未送出新名單，是在癱瘓NCC運作。

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對於相關質疑，政院人士對記者表示，NCC委員提名名單已經確定，與過往所提名單也有不同，政院對於願意進入政府部門肩負重任的被提名人由衷感謝，對於被提名人的需求也充分尊重。

至於名單何時送出，政院人士說，行政院在完成人事作業後，就會送到立法院。（編輯：翟思嘉）1140528

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