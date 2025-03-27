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NCC委員提名進度 政院：續徵詢超然獨立人選

2025/3/27 20:18（3/27 20:37 更新）
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國家通訊傳播委員會（NCC）目前委員人數不足無法召開委員會議。（中央社檔案照片）
國家通訊傳播委員會（NCC）目前委員人數不足無法召開委員會議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北27日電）國家通訊傳播委員會（NCC）目前委員人數不足無法召開委員會議，朝野立委關注人事案提名進度。政院人士今天說，NCC是獨立機關，委員必須超然獨立，不受政治影響，行政院正努力徵詢人選，確定後將儘速送請立法院審議。

國家通訊傳播委員會組織法修正案自去年12月施行，因刪除延任條款，時任NCC代理主委翁柏宗卸任後，NCC委員自去年12月起僅剩3人，僅能召開委員諮詢會，無法召開正常委員會議，包括打詐、廣電申訴與廣電換照等多項業務因此無法處理。

朝野立委今天在立法院交通委員會關注NCC人事案提名進度，NCC代理主委陳崇樹表示，人事提名權在行政院，NCC都尊重、沒特別評論。

政院人士晚間對中央社記者表示，為因應去年11月15日修正的國家通訊傳播委員會組織法，行政院已在同月27日指定通傳會現任委員陳崇樹，並且按照新法，從去年12月起先行代理主任委員職務。

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政院人士強調，NCC是獨立機關，而依照司法院大法官會議第613號解釋，委員必須超然獨立，不受政治影響，目前行政院仍努力徵詢人選中，人選確定後將儘速送請立法院審議。

另外，公平交易委員會4位委員任期1月底屆滿，行政院去年提出新名單，但公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆皆遭立法院否決。對於公平會委員仍出缺，政院人士指出，目前仍在徵詢過程。（編輯：林興盟）1140327

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