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立委批遲遲沒收到新版名單 NCC：提名權在政院

2025/3/27 11:37（3/27 15:29 更新）
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NCC目前委員人數不足無法召開委員會議，朝野立委都關注NCC人事案提名名單進度。NCC代理主委陳崇樹27日表示，依規定相關職權是行政院做人事提名權，相關人事案也沒有被問過，NCC都尊重、沒特別評論。（中央社檔案照片）
NCC目前委員人數不足無法召開委員會議，朝野立委都關注NCC人事案提名名單進度。NCC代理主委陳崇樹27日表示，依規定相關職權是行政院做人事提名權，相關人事案也沒有被問過，NCC都尊重、沒特別評論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC目前委員人數不足無法召開委員會議，朝野立委都關注NCC人事案提名名單進度。NCC代理主委陳崇樹今天表示，依規定相關職權是行政院做人事提名權，相關人事案也沒有被問過，NCC都尊重、沒特別評論。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質疑，行政院去年11月底說緊鑼密鼓徵詢中，但行政院根本沒有再提出新一版的NCC委員名單，立法院當然無法審查，批評NCC因委員人數不足導致無法開會，是因行政院沒提出名單。如果政院能提出讓人眼睛一亮的人選名單，立法院沒有理由不審查，召委沒理由不排案。

陳崇樹表示，第一版提名名單有送到立法院，至於是否還有新版不清楚。人選提名權根據組織的規定，是由行政院長提名，NCC在其中並無角色、沒有特別評論。

國民黨廖先翔質疑，是否大家對「緊鑼密鼓」4個字的理解不同，詢問NCC有否收到任何諮詢資訊，或主動提問過業務困難事宜。

陳崇樹指出，對產業的影響，相信主事者也都了解。有私下在行政體系內反應過，收到說明是「依規定處理」。

民眾黨立委黃國昌質疑，行政院一直沒有提名NCC委員提名名單，實在是看不懂，一邊說委員不夠無法進行業務，但另一方面，又不送提名名單，也批評看到三立、民視在預算報導上出現錯誤訊息，關注NCC是否有請業者說明，後續何時會處分。

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陳崇樹回應，電視台案件有收到申訴，會提到諮詢會議討論，後續也會依照程序。目前工作任務如果是跑100公尺，基本上前面程序都會先進行、等於可以跑到90公尺，只是最後程序因委員會無法審議，因此還沒辦法處理電視台申訴案。

不過，民進黨立委陳素月表示，去年4月30日政院有把NCC提名名單送到立法院，但後續是程序委員會國民黨暫緩、擋下多次，不是政院沒有送名單，呼籲在野立委也要思考過去作為。（編輯：張若瑤）1140327

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陳崇樹
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