錯誤解釋組織法？NCC：法定委員總額過半才能開會

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（中央社記者蘇思云台北25日電）鏡週刊報導指NCC前主委陳耀祥對NCC組織法的不當法律解釋，導致NCC無法開會因此停擺。NCC今天表示，創會以來，關於委員會議可合法開會的法定人數，都是法定委員總額過半數，組織法的解釋也非單一委員能獨斷。

國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案自去年12月施行，因刪除延任條款，時任NCC代理主委翁柏宗卸任後，NCC委員自去年12月起僅剩3人，僅能召開委員諮詢會，無法召開正常委員會議，包括打詐、廣電申訴與廣電換照等多項業務因此無法處理。

鏡週刊報導提到，NCC組織法第10條規定中提到，會議的決議，應以委員總額過半數同意行之。委員總額若解釋為「法定總額」，需7位委員過半數的4位同意，才能進行，但如果解釋為「現有總額」，即目前委員人數過半就可決議。質疑陳耀祥卸任前，把組織法第10條第3項規定解釋為「法定總額」，導致NCC停擺。

NCC今天發布新聞稿說明，NCC為合議制機關，委員會議的組成須具備專業、多元的特性，NCC組織法第4條明文規定，委員須具備電信、資訊、傳播、法律或財經等專業學識或實務經驗，並依專業分工，獨立行使職權。組織法第10條第3項的「委員會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之」，其中委員總額應是指全體委員，以符合專業多元的精神。

NCC表示，組織法第10條第3項的規定，在立法之初，行政院所提出的NCC組織法草案中，明定會議的決議，應有全體委員總額過半數的同意規定，在立法院委員會逐條審查時（當時為第9條第3項）條文文字雖有修正，但在聯席委員會審查時，都以全體委員總額為基礎進行討論，可查閱立法院公報第94卷第32期。

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NCC說明，委員會議的決議，都秉持此原則辦理，並非外界所指錯誤解釋組織法規定，導致機關運作全面停擺。

另外，NCC強調，NCC做為合議制機關，創會以來有關委員會議可以合法開會的法定人數，都是法定委員總額過半數，且對組織法的解釋，也非單一委員能獨斷。（編輯：楊凱翔）1140325