有線電視中嘉併購屏南系統 版圖擴至屏東、增5萬戶

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（中央社記者蘇思云台北18日電）台灣第二大有線電視系統業者中嘉今天宣布，看好政策打造大南方新矽谷計畫，持續深化南部市場，中嘉將併購服務範圍在屏東縣的屏南有線電視系統，吃下5萬用戶，若後續經主管機關核准通過後，中嘉戶數將從99.2萬戶增至104.3萬戶，市占率將達23.9%。

有線電視陸續出現投資整併案，最近的系統投資案為年代集團董事長練台生旗下的東亞、東台與東台有線播送3系統去年投資全國數位案，不過，此案因未事先申報，還遭到國家通訊傳播委員會（NCC）開罰。

中嘉集團今天發布新聞稿，中嘉看重中南部市場，高雄及台南用戶數占整體經營區近5成、寬頻用戶成長率也高於全台；此次中嘉把握併購屏南的機會，藉此將版圖向南拓展至屏東地區。

根據資料，屏南有線電視系統服務範圍涵蓋屏東縣全縣55%，共19個鄉鎮、總計11.6萬家戶；目前屏南有線電視訂戶約為5萬戶。

中嘉指出，看好政府大南方新科技發展布局，積極展開全光纖化網路部署，以呼應政府AI產業生態系的政策發展需求。未來屏東、高雄、台南3大地區的用戶，都能享有中嘉的高品質寬頻網路與數位有線電視服務，預期將帶動大南部地區寬頻滲透率成長20%。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，中嘉近年積極拓展經營版圖，在台北市中正區、萬華區陸續開台，也推出全台唯一的SoundBox劇院串流盒、獨家與全球最大運動串流平台DAZN合作等。這次併購案要將好的光纖服務帶進屏東，期盼NCC盡早恢復正常運作，完成併購審查作業。

中嘉表示，併購案等NCC、公平會等單位核准通過後，將依相關法令確保屏南有線電視既有用戶的各項權益。

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NCC今天表示，尚未收到中嘉申請案，將等申請案送到會內後，主要依有線廣播電視法第23條，考量市場有效競爭、消費者權益及其他公共利益等面向進行審查。

目前NCC因委員人數不足，無法召開委員會議，預期後續NCC會先就申請案資料進行業務單位的審查作業。（編輯：林家嫻）1140318