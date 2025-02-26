加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
自由之家：全球自由度連19年下滑 台灣94分亞洲第2
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

台北影業2頻道執照將屆期無法換照 NCC發函系統盡量維持播出

2025/2/26 15:58（2/26 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北26日電）NCC因委員人數不足無法審查頻道換照案，台北影業旗下Nick Jr.跟MTV Live頻道執照將在3月7日到期。NCC今天表示，會盡快發函有線電視系統、中華電信MOD，請平台業者基於維護消費者權益，盡量維持現狀。

平台業者收到NCC函文後，預料將配合主管機關，讓上述2頻道正常播出。

國家通訊傳播委員會（NCC）統計到今年6月底，共37家廣電事業執照將屆期，但因委員人數不足無法審查頻道換照案，首當其衝的是台北影業旗下的Nick Jr.跟MTV Live頻道執照將在3月7日到期。

台北影業上週向法院提出行政救濟，Nick Jr.台灣代理商杰德影音日前也喊話，盼NCC在下次諮詢會議給出明確結果，讓Nick Jr.可持續播出，避免節目「汪汪隊立大功」陷停播危機影響400萬收視戶。

NCC主秘暨發言人黃文哲表示，2月20日邀專家學者討論頻道換照的解決方案，多數專家都建議依法行政，但在NCC委員人數不足的現況下，沒有其他法律工具可發正式執照，加上頻道業者已經在合法期間遞交申請文件，也經過完整審查程序，今天諮議會議上也對此多所討論。

黃文哲強調，後續有2措施將盡快發函業者，屬於行政指導性質。第1，會把頻道執照審議結果通知2家頻道業者，包括之前換照諮詢會議、分組會議都有審議通過，NCC的3委員也對換照沒有反對意見。

第2，頻道要有執照才能在系統播出，但因為頻道業者都有來申請，只差最後一步沒有完成。黃文哲指出，將盡快發函通知有線電視系統、中華電信等平台，盼業者體察NCC苦心，維護消費者權益，不要讓孩童看不到汪汪隊立大功，也就是說，希望讓2頻道可以繼續播出。

緊接4月也有其他頻道執照到期，今年6月底包括台視、中視、華視、公視等頻道執照也將到期，後續NCC是否都會透過這種發函行政指導方式處理。

黃文哲指出，還是要看個案處理，要解決問題就要換發執照，發函系統業者並未實際解決問題。老三台等無線台比較複雜，除了執照效期之外，還有無線電發射問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

外界關注台北影業上週已提起行政救濟，遞交「定暫時狀態處分」聲請狀，NCC今年是否可能法律訴訟量大增。黃文哲表示，法院昨天針對此案開庭，後續靜待法院判決結果，今年希望NCC法務處發揮戰力，盡量不另外委任律師。

NCC也進一步解釋，發函也告知系統業者如果基本頻道要異動，還是要送NCC審議，也希望平台盡量維持現狀，可以推論不會因目前2個頻道的播出狀況開罰系統業者。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140226

#NCC
國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足無法審查頻道換照案，Nick Jr.跟MTV Live頻道執照將在3月7日到期。NCC說明，將盡快發函有線電視系統與中華電信MOD，請平台業者基於維護消費者權益，盡量維持現狀，意即2頻道可繼續在平台播出。中央社記者蘇思云攝 114年2月26日
國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足無法審查頻道換照案，Nick Jr.跟MTV Live頻道執照將在3月7日到期。NCC說明，將盡快發函有線電視系統與中華電信MOD，請平台業者基於維護消費者權益，盡量維持現狀，意即2頻道可繼續在平台播出。中央社記者蘇思云攝 114年2月26日
延伸閱讀
NCC委員人數不足頻道換照卡關 業者擬提行政救濟落實刪除延任條款通過 政院：思考如何讓NCC正常運作網購藍牙產品審查費750元停徵 先繳費可退費
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
網購藍牙產品審查費750元停徵 先繳費可退費
57
更多編輯台推薦新聞：