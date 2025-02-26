台北影業2頻道執照將屆期無法換照 NCC發函系統盡量維持播出

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（中央社記者蘇思云台北26日電）NCC因委員人數不足無法審查頻道換照案，台北影業旗下Nick Jr.跟MTV Live頻道執照將在3月7日到期。NCC今天表示，會盡快發函有線電視系統、中華電信MOD，請平台業者基於維護消費者權益，盡量維持現狀。

平台業者收到NCC函文後，預料將配合主管機關，讓上述2頻道正常播出。

國家通訊傳播委員會（NCC）統計到今年6月底，共37家廣電事業執照將屆期，但因委員人數不足無法審查頻道換照案，首當其衝的是台北影業旗下的Nick Jr.跟MTV Live頻道執照將在3月7日到期。

台北影業上週向法院提出行政救濟，Nick Jr.台灣代理商杰德影音日前也喊話，盼NCC在下次諮詢會議給出明確結果，讓Nick Jr.可持續播出，避免節目「汪汪隊立大功」陷停播危機影響400萬收視戶。

NCC主秘暨發言人黃文哲表示，2月20日邀專家學者討論頻道換照的解決方案，多數專家都建議依法行政，但在NCC委員人數不足的現況下，沒有其他法律工具可發正式執照，加上頻道業者已經在合法期間遞交申請文件，也經過完整審查程序，今天諮議會議上也對此多所討論。

黃文哲強調，後續有2措施將盡快發函業者，屬於行政指導性質。第1，會把頻道執照審議結果通知2家頻道業者，包括之前換照諮詢會議、分組會議都有審議通過，NCC的3委員也對換照沒有反對意見。

第2，頻道要有執照才能在系統播出，但因為頻道業者都有來申請，只差最後一步沒有完成。黃文哲指出，將盡快發函通知有線電視系統、中華電信等平台，盼業者體察NCC苦心，維護消費者權益，不要讓孩童看不到汪汪隊立大功，也就是說，希望讓2頻道可以繼續播出。

緊接4月也有其他頻道執照到期，今年6月底包括台視、中視、華視、公視等頻道執照也將到期，後續NCC是否都會透過這種發函行政指導方式處理。

黃文哲指出，還是要看個案處理，要解決問題就要換發執照，發函系統業者並未實際解決問題。老三台等無線台比較複雜，除了執照效期之外，還有無線電發射問題。

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外界關注台北影業上週已提起行政救濟，遞交「定暫時狀態處分」聲請狀，NCC今年是否可能法律訴訟量大增。黃文哲表示，法院昨天針對此案開庭，後續靜待法院判決結果，今年希望NCC法務處發揮戰力，盡量不另外委任律師。

NCC也進一步解釋，發函也告知系統業者如果基本頻道要異動，還是要送NCC審議，也希望平台盡量維持現狀，可以推論不會因目前2個頻道的播出狀況開罰系統業者。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140226