NCC不予中天新聞台換照案 二審廢棄發回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北6日電）中天新聞台申請換照遭NCC審議駁回，中天電視公司興訟，一審認定評分審查基礎錯誤，撤銷原處分。二審今天廢棄原判決，發回台北高等行政法院更審，尚未提供判決理由。

中天電視公司於民國109年6月間就其經營的中天新聞台申請換照，國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞台違規嚴重，大股東直接、間接介入新聞製播，顯示內控與自律機制失靈，民國109年11月間審議「不予換照」，即駁回換照申請。中天新聞台執照到期日為109年12月11日，由於換照未過，已屆時下架。

中天電視公司不服，提起行政訴訟，請求原處分撤銷，法院令NCC作成准予換照處分，以及NCC應給付損害賠償新台幣79億多元。

一審台北高等行政法院112年5月間認定，NCC審查應以修正後的107年辦法為評分標準，卻用新版換照評分，造成審查基礎錯誤等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一審判決中天電視公司部分勝訴及部分敗訴，中天電視公司訴請撤銷原處分部分，為有理由；至於請求命NCC作成准予換照處分部分，仍待NCC依本判決的法律見解重為審議後，作成適法決定；另外合併請求損害賠償部分，因換照申請應否許可，尚待NCC重為審議，此部分請求則無理由。

案經上訴，二審由最高行政法院審理。（編輯：張銘坤）1140306