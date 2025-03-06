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NCC不予中天新聞台換照案須再調查 二審廢棄發回

2025/3/6 19:01（3/6 19:12 更新）
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中天新聞台申請換照遭NCC審議駁回，中天電視公司興訟，二審廢棄原判決，發回北高行審理。（中央社檔案照片）
中天新聞台申請換照遭NCC審議駁回，中天電視公司興訟，二審廢棄原判決，發回北高行審理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北6日電）中天新聞台申請換照遭NCC審議駁回，中天電視公司興訟，一審認定評分審查基礎錯誤，撤銷原處分。二審今天認定一審認定有誤，仍有再調查必要，廢棄原判決，發回北高行審理。

二審最高行政法院指出，換照審查辦法就未來6年營運計畫的5個審查項目，雖明定準用申設審查辦法所定的評分基準，而所謂準用，是就某事項所設的規定，於性質相同或相類似的範圍內，適用於其他事項，非必須完全依受準用法規的規定。

二審指出，國家通訊傳播委員會（NCC）因頻道的換照與申設性質上的不同，於準用107年修正後申設審查辦法第13條第1項時，經審酌未來營運計畫5項目在換照審查時應考量的輕重程度後，仍維持依原來的評分標準，難以認定為違法。

二審合議庭指出，NCC的7位委員就本件申請換照的各審查事項，已依換照審查辦法所定審查項目逐一審查評分，則委員審查的基礎事實並無不同，因此難以僅因評分比重的差異，而認其作成決定的事實基礎有錯誤。

二審指出，原審認定NCC審查應以修正後的107年辦法為評分標準，卻用新版換照評分，造成審查基礎錯誤等，因此判決將原處分撤銷，命NCC應依判決法律見解作成決定，明顯有適用法規不當的情形。

二審表示，考量本件相關事實，有原審再為調查審認的必要，二審無從自為判決，因此將原判決廢棄，發回台北高等行政訴訟庭，更為適法裁判。

中天電視公司於109年6月間就其經營的中天新聞台申請換照，國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞台違規嚴重，大股東直接、間接介入新聞製播，顯示內控與自律機制失靈，民國109年11月間審議「不予換照」，即駁回換照申請。中天新聞台執照到期日為109年12月11日，由於換照未過，已屆時下架。

中天電視公司不服，提起行政訴訟，請求原處分撤銷，法院令NCC作成准予換照處分，以及NCC應給付損害賠償新台幣79億多元。

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一審台北高等行政法院112年5月間判決中天電視公司部分勝訴及部分敗訴，中天電視公司訴請撤銷原處分部分，為有理由；至於請求命NCC作成准予換照處分部分，仍待NCC依本判決的法律見解重為審議後，作成適法決定；另外合併請求損害賠償部分，因換照申請應否許可，尚待NCC重為審議，此部分請求則無理由。

案經上訴，二審由最高行政法院審理。（編輯：張銘坤）1140306

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