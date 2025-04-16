中天以小韓粉做新聞挨罰60萬元案 遭判撤銷確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北16日電）NCC認定中天新聞台涉利用兒童連結韓國瑜畫面，妨害兒童身心健康，開罰60萬元。中天不服興訟，北高行更一審判決撤銷裁罰，NCC提上訴，最高法院今天駁回，全案確定。

最高行政法院發布新聞稿指出，衛星廣播電視法第27條第3項第2款禁止衛星廣播電視事業播送妨害兒童或少年身心健康的節目，旨在維護「收視」兒少的身心健康發展，應以所播送的節目妨害「收視」兒少年的身心健康為其構成要件。

新聞稿中，最高行合議庭表示，此件國家通訊傳播委員會（NCC）原處分是以新聞妨害影像中兒少的身心健康為裁罰事實，與法定要件已不相同；NCC於更審程序才提出新聞也妨害「收視」兒少身心的主張，但未見於原處分卷內，難以認定是出自於作成決議的委員會所形成意志，因此沒有調查審酌的必要。此件NCC上訴無理由，予以駁回，全案確定。

全案緣於NCC於民國108年7月間指出，針對中天新聞台在108年4月2日播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」新聞，經民眾反映利用兒童突顯特定人物，違反衛星廣播電視法第27條第3項第2款規定，妨害兒童或少年身心健康，決議處罰新台幣60萬元。

NCC官員解釋，中天新聞台在「中天晨報」以韓國瑜後援會粉絲團民眾上傳的影片作為素材報導新聞，10歲以下的兒童不捨韓國瑜，邊哭邊罵；此案經民眾檢舉後，提到諮詢會議討論，學者專家認為兒童心智尚未成熟，卻被用來與特定人物連結，且影像及聲音沒有適當處理，未來可能對兒童造成影響。

中天不服遭罰，提起行政訴訟，主張NCC並未傳訊女童或其家人，查明女童是否願意被拍攝、女童在影片的呈現是否感到不適、有無大人操縱等，因此NCC自行認定影響女童身心健康有違誤。

一審的台北高等行政法院判中天敗訴，經上訴，二審的最高行政法院於112年1月間廢棄原判決發回。

透過 Google News 追蹤中央社

台北高等行政法院更一審去年12月間認定，NCC於審酌中天是否違反衛廣法第27條第3項第2款的構成要件時，均以「被拍攝兒童法益受侵害的角度」來看，而非以「收視兒童或少年的角度」予以適用，可見原開罰處分，明顯為適用法規不當，因此判決撤銷原處分。

NCC不服提起上訴，案件由二審的最高行政法院審理。（編輯：戴光育）1140416