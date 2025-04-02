加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
1歲男童染腸病毒亡 克沙奇B5型時隔10年再奪命
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

去年第4季有線電視戶數435萬探新低 NCC提3面向因應

2025/4/2 16:46（4/2 17:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NCC公布去年第四季有線電視戶數為435.7萬戶，創下調查以來新低。NCC指出，戶數下滑主要受到大環境影響，透過有線基金補助系統業者與鼓勵業者製作在地內容等來做加強。（中央社檔案照片）
NCC公布去年第四季有線電視戶數為435.7萬戶，創下調查以來新低。NCC指出，戶數下滑主要受到大環境影響，透過有線基金補助系統業者與鼓勵業者製作在地內容等來做加強。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）NCC公布去年第4季有線電視戶數435萬7230戶，創調查以來新低，年減15.9萬戶，減幅3.53%。外界關注如何助業者因應，NCC表示，主要受大環境影響，系統也跟OTT積極結盟，會透過基金補助系統業者、鼓勵業者製作在地內容加強。

國家通訊傳播委員會（NCC）公布去年第4季有線電視訂戶數，由有線電視系統定期申報，目前有線電視普及率為45.93%。

6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐共掌握全台約362.9萬戶，市占率約83.29%。6大MSO戶數，僅中嘉微幅季增0.12%，其餘MSO都呈現下滑，以幅度來看，台固單季減幅0.86%，再來是TBC季減0.74%。

NCC說明，主要透過3方向因應，第1，透過基金補助，持續加強業者經營。第2，戶數衰減主要也是OTT平台崛起所致，目前有不少有線電視系統跟OTT結盟。第3為鼓勵系統強化製作地方內容，提升用戶的黏著度。

NCC指出，許多有線電視系統目前也積極提供寬頻上網服務，觀察未來有線電視戶數與寬頻戶數可能出現黃金交叉。

google news透過 Google News追蹤中央社

目前各家系統業者也積極結盟、推出寬頻服務，目前凱擘大寬頻的寬頻用戶滲透率超過70%，台數科也推出有線電視加上寬頻服務的限定方案，中嘉也有SoundBox戲劇流媒體盒、獨家跟運動串流媒體平台DAZN合作等，大豐則致力成為光纖到府（FTTH）為軸心的光纖寬頻網路平台，也規劃把子公司大大寬頻分拆上市。

台灣有線電視戶數2011年開始調查時近510萬戶，2013年一度下降到497萬戶，後來又一路上升，最高峰在2017年第3季達526萬9940戶，當時家戶普及率達61.02%，隨後連續29季下滑到目前435.7萬戶新低，家戶普及率為45.93%。（編輯：楊蘭軒）1140402

#NCC
#台固
#台數科
#有線電視
#國家通訊傳播委員會
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
750元之亂 立院交通委員會決議退回相關行政命令
23
更多編輯台推薦新聞：