750元之亂 立院交通委員會決議退回相關行政命令

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（中央社記者林敬殷台北2日電）國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布第二級電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費新台幣750元，引發爭議。立法院交通委員會今天通過決議，退回「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，不予備查，並應予更正。

立法院交通委員會今天審查國家通訊傳播委員會函請審議，為修正「應經核准之電信管制射頻器材」、「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」，及「電信管理業務規費收費標準」第14條條文等案。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案750元，引發「750之亂」後，暫緩實施，朝野立委今天就此詢問NCC代理主委陳崇樹。

陳崇樹在口頭報告中指出，為回應民意，並獲財政部同意，停徵「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」1年，現已啟動退費作業程序，將陸續聯繫進口人確認相關資料，盡速退費。

陳崇樹也說明，通傳會將針對這段時間各界所提寶貴意見進行研析，規劃於1年內，檢討相關法規並完成修正作業。

對於陳崇樹說法，朝野立委仍有疑慮，有立委質疑NCC是否以拖待變，也有立委表示，NCC委員人數未過半，無法就此再提出修正提案。

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經朝野協商後，審查會通過決議，鑒於國家通訊傳播委員會所擬之「電信管理業務規費收費標準第14條附表9（修正後）電信管制射頻器材規費收費標準表之「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，未依法就所修正之收費項目檢附成本資料及修正之具體理由，違反規費法之規定。依立法院職權行使法第62條第1項，此部分決議不予備查，請予更正。

決議也提到，相關修法引發社會大眾對該收費費額有無收取必要、執行方式、比例、費額大小是否恰當與能否達到行政目的之疑慮。要求通傳會針對該表新增不予備查之審查費重新審視其必要性與合理性予以修正，並為適當之處理，其餘部分則同意備查。（編輯：翟思嘉）1140402