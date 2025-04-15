重提NCC委員名單 卓榮泰：徵詢遇困難盼4月底提出

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（中央社記者王揚宇台北15日電）立委關心國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單調整進度，也說行政院4個多月前就說緊鑼密鼓徵詢中，迄今仍未提出。行政院長卓榮泰今天說，他要檢討，希望這個月（4月）提出名單，已準備得差不多。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日，行政院去年4月底依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時關心上述議題表示，卓榮泰去年11月底曾說，對於NCC委員名單已緊鑼密鼓徵詢中，但經過4個多月時間，仍未提出名單，到底何時提出。

卓榮泰說，這部分他要檢討，其實過去嘗試很多（人選），但遇到很多困難，行政院徵詢的對象一定符合專業程度，但他們對於未來的工作有所顧慮，因此無法答應，「我們遇到很大的困難」。

洪孟楷提到，如果行政院沒提出名單，立法院就無法審查。卓榮泰指出，非常抱歉，如果他可以說一個時間，希望這個月（4月）提出名單。洪孟楷追問，現在離4月底只剩2週時間，是否會跳票。卓榮泰說，其實已經準備得差不多了，最後差一點點功夫。

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洪孟楷也問到，據最新民調顯示，總統賴清德的支持度創上任以來次低紀錄，而再過一個月就是內閣團隊上任滿一週年的時間，內閣團隊是否有調整必要。

卓榮泰回應，閣員們認真面對所有問題，但不是每一件事情都做得很好、圓滿，當中有值得檢討的地方，但立委這樣問人事問題，不會得到他的答案。（編輯：黃國倫）1140415