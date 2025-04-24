NCC網路政策公聽會 兒福聯盟盼明確平台問責制度

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（中央社記者蘇思云台北24日電）NCC今天舉行網際網路傳播政策白皮書初稿公聽會，兒福聯盟建議，白皮書應該更具體提到對網路平台業者的問責制度，例如平台業者蒐集兒少個資時，應該取得父母、法定代理人或兒少本人同意。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月發布網際網路傳播政策白皮書初稿，已完成90天公開意見徵詢，NCC今天召開白皮書初稿公聽會，由NCC委員王怡惠與王正嘉主持，但國際平台業者皆無代表出席。

NCC白皮書彙整各國網路治理4大重點，第1，不同國家對限制傳播內容認定有歧異，但基本上對網路上保護兒少具有共識；第2，錯假訊息對各國帶來很大影響，但如何拿捏尺度非常困難，多數是以企業自律因應，強化透明度等規範。

第3，網路傳播治理不只移除內容，還包括自律、教育等多種管道；第4，如今許多國家強化平台問責已經是傳播治理發展趨勢，像是2023年歐盟通過數位服務法，以及英國2024年也通過線上安全法。

今天公聽會現場也有許多不同領域團體出席，DMA旗下會員包含台灣廣告業上中下游業者，DMA秘書長盧諭緯指出，白皮書提到數位平台帶來7大風險，包括心理與生理安全風險、財務風險、隱私風險、職業風險、危害公共利益風險等，議題都很複雜，建議跨部會先討論處理優先順序。

關注兒少權益的兒童福利聯盟基金會政策發展處副處長李宏文建議，白皮書應該加上最新的國際公約內容等，像是美國部分應該放上兒童網路隱私保護法部分，也應該定期研究並公開網路對兒少權益的影響。

他指出，目前白皮書提到對網路業者問責制度跟防護等字眼，協力相關部會修訂法規，根據兒少法，相關部會共同辦理網路防護業務，他建議白皮書更具體提到對網路業者的問責制度、防治義務為何，舉例來說，像是網路平台業者蒐集兒少個資時，應該取得父母、法定代理人或是兒少本人同意等。

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資策會科技法律研究所專案經理鄭嘉逸指出，英國、歐盟透過由上而下立法建立問責制度、搭配自律，但白皮書核心策略是由下而上、透過平台自律進行，跟其他先進國家做法存有落差。2019年臉書、Ｇoogle、LINE等業者曾簽署「不實訊息防制業者自律實踐準則」，承諾要提升廣告透明度管理，他反問「如果業者真的履行準則，為什麼去年還需要通過打詐條例？」

事實上，NCC過去也曾提出數位中介服務法草案，但當時因業界歧見大公聽會一度喊卡。王正嘉指出，NCC組織法2022年修正後也增訂掌理網際網路傳播政策與法令，但目前沒有作用法，這份白皮書的用意是宣誓NCC未來對網路傳播政策的願景跟行動方案，未來確實也不排除立法，但規模應不會像歐盟的數位服務法般龐大。（編輯：林淑媛）1140424