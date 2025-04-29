重提NCC委員名單 卓榮泰：本週提出人選
2025/4/29 10:56（4/29 11:52 更新）
（中央社記者王承中台北29日電）立委關心國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單調整進度。行政院長卓榮泰今天表示，明天行政院會是一個時間點，希望明天能達成，至少這週提出人選沒有問題，且在人選定案前，會跟總統賴清德報告說明。
原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。
立法院上午繼續進行總質詢，國民黨立委李彥秀指出，現在已經到4月底，NCC人事案卻還沒有具體方向，明天是4月最後一次行政院會，能否提出名單。
卓榮泰表示，日前在立法院備詢時答覆過，希望在4月能夠提出人選，行政院正在努力做這件事情，明天政院院會是一個時間點，希望明天能達成，至少這週提出人選沒有問題。
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對於人選是否跟賴總統討論過，卓榮泰指出，找的過程中沒有，但是定案前會跟賴總統報告說明。
李彥秀表示，相信沒有外界太多干擾，應該有很多專業人士願意擔任。如何讓NCC的專業人才有獨立空間做該做的事情，是未來立法院審查人事案時的重要指標，期待明天可以看到行政院提出人選，也希望盡速解決人事審查的問題。（編輯：萬淑彰）1140429
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