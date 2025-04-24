中天綜合台申請播新聞遭駁 提行政訴訟敗訴

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（中央社記者林長順台北24日電）中天綜合台於109年換照後，110年申請變更營運計畫內容增加製播新聞節目，國家通訊傳播委員會決議駁回，中天提起行政訴訟。台北高等行政法院今天判決中天敗訴，可上訴。

判決指出，中天電視公司所經營的中天綜合台於民國109年間向國家通訊傳播委員會（NCC）申請換發衛星廣播電視事業執照獲得許可，中天於110年1月間向NCC申請變更營運計畫內容，增加製播特定類型節目（新聞節目），NCC決議駁回。中天不服，提起行政訴訟。

北高行表示，NCC以中天擬增加製播新聞節目而變更的營運計畫內容，與109年換照處分的負擔及營運計畫的要求顯有未符而駁回申請，這是行政裁量權所做的決定，難認有何裁量逾越、濫用、怠惰或錯誤瑕疵，也符合衛星廣播電視法第1條規範目的，並無逾越權限或濫用權力的違法，判決中天敗訴，可上訴。（編輯：戴光育）1140424