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中天綜合台申請播新聞遭駁 提行政訴訟敗訴

2025/4/24 19:26（4/24 19:43 更新）
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中天綜合台申請變更營運計畫內容增加製播新聞節目遭國家通訊傳播委員會駁回，中天提起行政訴訟。台北高等行政法院24日判決中天敗訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北24日電）中天綜合台於109年換照後，110年申請變更營運計畫內容增加製播新聞節目，國家通訊傳播委員會決議駁回，中天提起行政訴訟。台北高等行政法院今天判決中天敗訴，可上訴。

判決指出，中天電視公司所經營的中天綜合台於民國109年間向國家通訊傳播委員會（NCC）申請換發衛星廣播電視事業執照獲得許可，中天於110年1月間向NCC申請變更營運計畫內容，增加製播特定類型節目（新聞節目），NCC決議駁回。中天不服，提起行政訴訟。

北高行表示，NCC以中天擬增加製播新聞節目而變更的營運計畫內容，與109年換照處分的負擔及營運計畫的要求顯有未符而駁回申請，這是行政裁量權所做的決定，難認有何裁量逾越、濫用、怠惰或錯誤瑕疵，也符合衛星廣播電視法第1條規範目的，並無逾越權限或濫用權力的違法，判決中天敗訴，可上訴。（編輯：戴光育）1140424

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