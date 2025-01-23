NCC：業務費遭刪減5成 4月恐將無法運作

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（中央社記者蘇思云台北23日電）NCC今天表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，NCC業務費預算遭刪減5成，刪減金額達新台幣3758萬9000元，並凍結1成，嚴重衝擊行政基本業務，預計4月恐面臨欠缺經費導致機關停止運作。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿說明，「一般行政-基本行政工作維持」業務費遭刪減50%，刪減金額為3758萬9000元，並凍結1成；另外，通案刪減項目中，國內旅費通刪20%，相關稽查與政策推行將受影響，也會降低目前防詐工作的整體效能。

此外，NCC說明，水電費通刪1成，未來將面臨沒預算支付水電費的窘境，並影響民眾與電信業者線上申請系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷與停擺，降低NCC對民眾服務品質。

NCC指出，一般事項費通刪1成，主要是用在機關大樓事務管理、清潔保全，環境維護等，以及「房屋、車輛及辦公器具、設施機械養護費」等3項均通刪5%，將使辦公室各項消防、機電、電梯等公共設備及公務車輛，無法維護保養。

NCC進一步表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，NCC主管業務費用遭刪減50%後，僅餘新台幣3758萬9000元，這項費用是維持機關基本運作所需，包含水電費、通訊費及土地租金等。其中土地租金編列2562萬1000元，是為了支付濟南路辦公室租金，若不支付，恐造成政府機關違約，以及債權人向NCC提出法律訴訟。

NCC說明，如果先支付土地租金後，剩下1196萬8000元，依照去年業務費執行情形推估，整體業務經費將在今年4月用完，嚴重影響業務運作。

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NCC強調，業務費經大幅減列後，直接嚴重衝擊NCC對國內外民眾提供服務，影響監理業務、消費者權益，並損及國內電信業及廣電業發展，盼有所轉圜，以保障民眾通訊傳播權益與維護通傳產業發展。

至於最後影響的預算總金額，NCC官員說明，內部主計單位仍在核算中。（編輯：潘羿菁）1140123