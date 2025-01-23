財部預算至少刪凍1.09億元 恐影響基本行政運作

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（中央社記者張璦台北23日電）114年度中央政府總預算案被立法院大幅刪減、凍結，財政部相關預算至少被刪凍新台幣1億900萬元（不含通案刪減科目）。財政部表示，經費刪凍後，恐影響國際財政、私劣菸查緝及機關基本行政運作等。

主計總處今天在行政院會報告「114年度中央政府總預算案立法院宣讀內容」，報告顯示，根據立法院委員會審查、院會表決及通案刪減的總預算案總數為2076億元。

財政部說明，根據立法院通過的中央政府總預算案，財政部本部歲出總額被刪減新台幣3000萬元及凍結3000萬元、「一般行政」經費刪減500萬元及凍結1000萬元，累計遭刪減、凍結金額分別達3500萬元、4000萬元，將影響國際財政、促參等業務推動，損及台灣在國際間的正面形象，也不利民間參與公共建設及機關基本行政維持運作。

此外，財政部表示，國庫署「國庫業務-私劣菸品查緝作業」經費刪減500萬元及凍結500萬元，恐影響私劣菸查緝作業，戕害國人身體健康及稅捐收入損失；國庫署「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減200萬元及凍結200萬元，影響基本行政維持運作。

財政部指出，國產署「國有財產業務」經費刪減1000萬元及凍結1000萬元，可能增加登革熱疫情風險，形成海岸、社區環境清潔破口及遭棄置廢棄物等破窗效應，甚而排擠國家重要文化資產修復再利用計畫或工程進度。

換言之，就上述凍刪情況而言，財政部與轄下單位主管預算，合計至少凍刪1億900萬元。

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財政部進一步表示，通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率高達60%，嚴重影響國際租稅與財政合作交流以及洽簽租稅協定；「媒體政策及業務宣導費」通刪比率高達60%，不利相關稅務法令革新措施快速有效傳遞民眾知悉，影響民眾權益及稅收徵起效果。

「國內旅費」通刪20%，財政部指出，將影響辦理賦稅稽徵業務考核、海關邊境查緝、國有不動產會勘估價、參加各項業務聯繫會議等業務；同時，「委辦費」通刪10%，影響民眾統一發票中獎權益及掌握稅源的效果；「水電費」通刪10%，未來可能面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響洽公民眾服務品質。（編輯：張均懋）1140123