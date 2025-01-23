業務費被刪逾4成 陸委會：應對統戰滲透非常困難

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（中央社記者李雅雯台北23日電）陸委會114年度業務費預算遭刪減逾40%。陸委會今天表示，中共對台統戰滲透經費幾乎無上限，陸委會經費相對其他部會較少，還被大幅刪減，未來運作會非常地困難。

大陸委員會（陸委會）23日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

陸委會盤點年度業務費預算遭立法院刪減後所受影響。梁文傑表示，首長特別費全被刪除，不過這是最不重要的部分；公務機關需要業務費，支付人事費讓公務人員來上班後，需要有業務費運用、做事。

他說，陸委會114年度業務費預算編列2億8000萬元左右，目前看起來被刪減8831萬元，倘若再加上先前在內政委員會被刪減3200萬元，刪減幅度逾40%；不過確切數字尚待立法院做最後確認。

梁文傑提到，業務費縮減將使規劃研究受到影響，中國大陸經濟情勢、中共政情等分析與座談會、研討會、民意調查等可用費用將大幅減少；對於台商學校子女寒暑假返台補上課等規劃，未來運作恐會很困難。

他說，兩岸法律系、大傳系、新聞系學生交流研習活動恐得喊卡；「國人赴陸港澳動態登錄」宣傳費用將會停止，國人赴陸港澳緊急服務專線也得從24小時服務縮減時間，才得以維持服務中心運作。

梁文傑並指出，陸委會必須派員前往駐香港、駐澳門辦事處考察業務，另也要使當地僱員返台接受培訓，由於業務費赴陸旅費項目被刪減約80%，未來這些業務怎麼維持將會很困難；長年對中國大陸海外民主人士的支持，恐也得大幅縮減。

「我們的宣傳能量會大幅縮減」，梁文傑說，由於宣傳費用被大幅刪減，這將影響反制中共對台滲透或提醒國人赴陸港澳安全等宣傳；海基會捐助部分也被部分刪除，後續恐必須考慮人力精簡方案，將影響文書驗證的效能、效率。

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他說，小三通離島醫療後送機制也將被影響。在陸台商、台幹若有返台就醫需求，可以從廈門經小三通送回台灣，小三通離島醫療後送機制一年約處理20多件、30多件，未來恐沒有辦法處理。

梁文傑強調，陸委會長期以來面對龐大的中共台辦系統，其對台統戰滲透經費幾乎是沒有上限，「我們用這麼少的經費，還被大幅刪減，未來確實我們的運作會非常困難」。（編輯：楊昇儒）1140123