政院如凍結地方補助款50% 新北高雄憂衝擊建設須另籌財源

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（中央社23日綜合報導）行政院計畫對地方政府補助項目先凍結50%。台北市府認為，中央總預算比去年增加，卻無法補助，民眾不會認同。高雄市府晚間表示，經費用於軌道建設，若凍結補助，對高雄不公平。

行政院長卓榮泰今天表示，因應總預算案遭大幅減列，因此他決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。

台北市政府副發言人郭音蘭表示，113年通過中央政府總預算為新台幣2兆8518億元，114年通過為2兆9248億；若今年的預算比去年增加，還不能補助地方政府所需預算，相信民眾不會認同。

新北市府財政局長陳榮貴表示，一般而言，純補助項目多屬計畫型補助，90%以上是延續性的計畫，都已發包或簽約分期執行中。

他告訴中央社記者，若中央補助遭凍結就無法正常撥款，但不可能橋梁或道路蓋一半就停工，肯定會被民眾罵死。立法院並未凍結或刪減中央對地方的補助款，因此，地方恐須借錢或另籌財源支應；如同是中央的總預算被刪，卻變相懲罰地方。

新北市府主計處長吳建國表示，114年度計畫型補助的總金額約達新台幣474億元，若凍結一半，金額高達237億元，將影響捷運等工程及各局處的業務執行。

桃園市府表示，行政院並未正式通知，目前沒有凍結補助的跡象。依據媒體報導，立法院主要刪減的是中央各部會的業務費，不包含對地方政府補助；市府將謹慎使用各項公務運算，持續推動市政建設。

桃園市府強調，地方的重大建設，不只是地方的政績，也是中央政府的成績，地方與中央都是服務人民，相信行政院會合理盤點精算，做合適的安排。

台中市政府主計處表示，114年度總預算已依中央核定或暫核列的補助計畫編列，並經市議會審議通過，完成法定程序，現已據以分配預算並執行中；雖「財政收支劃分法」已修法增加地方財源，不過至今尚未實施。

台中市主計處認為，市政府114年度總預算，針對中央計畫型補助款及一般性補助款共編列530.31億元，其中計畫型補助款占389.78億元。總預算已經市議會通過，就得照案執行；中央若凍結恐嚴重衝擊或排擠各項補助計畫，盼中央審慎評估。

台南市政府財政稅務局回應記者詢問指出，今年計畫型補助約780件，共322億元，但因「純補助項目」定義不明，市府須盤點擬出清單，確認是哪些項目。不管如何，凍結預算肯定會有影響。

台南財稅局初步評估，若政院凍結50%補助，治水防災、文資保存、特殊衛生醫療及交通建設等，將受到影響。尤其，預定民國115年發包台南捷運第一期藍線及藍線延伸線工程，更仰賴中央補助。

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高雄市府財政局長陳勇勝表示，114年度編列計畫型補助收入為新台幣497億元，若行政院重新檢討、凍結，缺口將影響到高雄的軌道建設等，影響層面大，盼望中央審慎考量。且高雄市議會臨時會，昨天已通過114年度總預算案，如何自籌補足缺口，相當傷腦筋。

高雄市府強調，計畫型補助都是認真寫計畫，向中央申請，因軌道建設正「四線齊發」，經費多用於軌道建設；且高雄不像台北，軌道及基礎建設已大致完備，一旦凍結50%補助，對高雄相當不公平。（編輯：張銘坤）1140123