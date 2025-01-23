卓榮泰：補助地方不涉弱勢福利部分 先凍結50%

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北23日電）中央政府總預算遭大砍，行政院長卓榮泰今天表示，因應總預算案遭大幅減列，因此他決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。

主計總處今天在行政院會報告「114年度中央政府總預算案立法院宣讀內容」，報告顯示，根據立法院委員會審查、院會表決及通案刪減的總預算案總數為新台幣2076億元。卓榮泰今天舉行記者會表示，立法院對總預算案刪除、凍結的算法相當模糊不清，也兜不攏，但若刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比率達6倍。

卓榮泰說，他已經在行政院會中決定，將去年核定的延續計畫全部送回行政院重新核定，重新調整預算結構，由行政院副院長鄭麗君與秘書長龔明鑫整合。

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他也提到，中央對地方政府的補助案因為相當多，一時之間無法統整，因此將於年後進行盤整，原則為凡是不直接牽涉弱勢的福利政策，純補助項目都先凍結50%。

至於哪些地方補助項目會受影響，行政院發言人李慧芝補充指出，會請各部會來盤整，預計過年後才會得到詳細數據；行政院主計總處主計長陳淑姿則說，各補助計劃的審查機關不同，如科技部分是國科會、公建部分是國發會，所以各項計劃的檢討要年後才會彙整出相關結果。（編輯：林克倫）1140123