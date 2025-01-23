國土署：若預算未解凍 初估租金補貼額度11月用罄

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（中央社記者高華謙台北23日電）國土署今天說，持續辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，但近日預算遭立法院凍結新台幣41.47億元，若未解凍，初步推估可能11月後補助預算就會用完，但實際狀況還是要看情形，會爭取解凍。

國土管理署今天透過新聞稿表示，為減輕廣大租屋族租金負擔，照顧年輕人與弱勢民眾租屋需求，持續辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，並已於今年編列預算預計補貼75萬戶。近日立法院審查通過預算決議凍結41.47億元，如未能如期解凍，補貼戶數勢必要下修。

內政部今天舉行「113年底全國各行政區租金統計資料」發布記者會，媒體詢問凍結41.47億元帶來影響。國土署主任秘書朱慶倫表示，目前租金補貼計畫戶數是75萬戶、已核定52萬戶，每天受理近2000件，若預算未解凍，初步推估可能11月後補助預算就會用完，實際狀況還是要看情形。

朱慶倫說，除了預算被凍結，另一個挑戰是先前三讀修正通過的財劃法；因在民國111年以前，租金補貼預算由中央補助75%、各縣市負擔25%，後來因中央擴大辦理戶數，改由中央全額負擔，但財劃法修正後，評估未來會按中央與地方財力分級共同負擔。

內政部主秘黃駿逸補充，國土署在114年度總預算編列400多億元，其中被凍結41.47億元，總預算以及財劃法修法都會對政策造成很大挑戰，假設中央財源現縮，租金補貼補助戶數可能下修，至於是否要由地方負擔補助經費，可能都要進一步與地方政府研議。

針對內政部整體預算刪減或凍結狀況。黃駿逸表示，內政部編列1507億元，目前所知會被刪除30億元，影響最大的是通刪部分，包括救災、治安與入出國移民相關業務，以及國外旅費、出國訓練費用都被刪減很多，且不得流用。

黃駿逸舉例，空勤總隊每年要派飛行員到國外接受常態訓練，假設國外旅費或相關訓練費被刪除，教官無法通過合格考試，對空勤救災造成很大影響；國內方面，空勤總隊從北到南都有駐地，需要人力定期維修，若旅費遭刪也不能流用，將影響飛安。

黃駿逸表示，內政部本部方面，包括替代役以及攸關山域、海域精準度與航行安全的地理圖測量都會受衝擊，還有汐止民眾關心的「新北市汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」預算遭全數刪減，對基隆與大台北地區也會造成很大影響。

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黃駿逸說，另外，包括城鄉風貌、生活圈道路與下水道建設等項目也被刪減很多，這都是內政部要補助給地方政府經費，若再加上財劃法影響，可能必須跟地方溝通協調，甚至要提高地方自籌比例成數。

黃駿逸表示，在預算凍結方面，除了租金補貼外，與打詐相關的「網路科技精進計畫」遭凍結近9億元，未來在打詐與民眾財產安全都會受影響。（編輯：張均懋）1140123