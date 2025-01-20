立院刪白匏湖社宅預算 國土署：影響汐止未來發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北20日電）立法院今天續審114年度中央政府總預算案，藍白聯手刪除「新北市汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」預算。國土署說，此案是以造鎮社區方式整體規劃，將嚴重影響汐止未來發展。

國民黨立委廖先翔今天透過社群網站臉書（Facebook）發文表示，政府打算在原本要設置監獄的汐止白匏湖蓋社宅，但蓋好後會成為治安死角的鬼城，試想一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住，又不是在陽明山蓋豪宅，且此地聯外交通也在汐止咽喉，對已相當嚴峻的汐止交通是雪上加霜。

廖先翔說，他上任後也積極找地蓋社宅，但不應為達成數字上的目標亂蓋一通，這9.9公頃大的土地可以拿來做高科技產業園區，吸引輝達（NVIDIA）等大廠來投資，因此他刪除「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計劃」預算。

內政部國土管理署發布新聞稿表示，立委表決通過國民黨團及民眾黨團預算提案，確定刪除新台幣1.24億元「新北市汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」及1.46億元補助地方「城鄉風貌」預算，將嚴重影響地方建設推動，針對立委說「買不到鹹酥雞的地點誰要住」，卻又主張適合做為產業園區，國土署深感遺憾且難以理解。

國土署說，新北市汐止區是社宅找地艱困區，目前只規劃325戶社宅；此案透過跨部會合作，提出具規模的「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，並以造鎮社區方式推動整體規劃，可提供千戶社會住宅、幼托、長照、社福設施與3.4公頃運動中心及戶外運動設施。

國土署表示，一樓店舖也會引進超市、超商、診所與餐飲等，與林口社宅一樣提供充足生活機能，可直接帶動地方發展，滿足民眾生活所需。

國土署指出，全案去年已完成規劃評估作業，新北市政府在推動過程中也積極配合周邊聯外道路闢建，原預計今年辦理聯外道路發包設計，讓對外交通更加便捷，如今建設經費遭刪減，全案勢必停擺，嚴重影響新北市汐止地區未來發展，及辜負民眾對社宅、社會福利、運動休閒以及白匏湖周邊生態保護的期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國土署說，規劃不是口號，而需要中央與地方共同努力實踐，面對不合理的經費刪除理由，恐使民眾與地方政府成為最直接受害者，相信也不是一句可改作產業園區就能輕輕帶過。

國土署表示，另針對預算遭凍結41億餘元部分，國土署將依立法院決議在3個月內向內政委員會提出專案報告，爭取經費解凍，並盡力避免因預算凍結，導致民眾權益受損及生活不便情況發生。（編輯：張均懋）1140120