交通部預算遭刪凍178億元 考慮部分人員在家上班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）114年總預算案日前於立法院完成三讀，交通部及所屬機關預算遭刪凍新台幣178億餘元。交通部今天召開記者會，說明影響業務運作非常大，考慮讓部分人員在家上班。

交通部次長伍勝園說，交通部及所屬機關114年預算遭刪減61億餘元、凍結117億餘元；以業務費為例，凍結了70%，只剩30%可以用，而這次預算解凍條件極為困難，要立法院會同意，若無法解凍，等同實質刪減，很多業務上基本需求會無法提供。

伍勝園說，憲政上有救濟方式，交通部會配合行政院，希望繼續溝通，但也考慮是否有部分人員可以在家上班。

交通部次長林國顯說，預算遭刪凍，會讓包括中央氣象署超級電腦無法正常進行日常預報與防災資訊整合、民航局航班資訊服務中斷、花東交通改善計畫停擺，及機關用電撙節造成民眾洽公效率下降等問題；不過，與安全相關的部分，一定會確保不受影響。

氣象署長呂國臣說，氣象署預算遭刪1.01億、凍結3.37億，涉及水電費、資訊服務費、通訊費、設備養護費等多項關鍵支出，高速電腦運作需要穩定電力與低溫環境，若無法提供足夠電力，運算力只剩下3/4，直接影響數值天氣預測模型的產出準確性與人工智慧氣象測報技術的開發進程，進而削弱極端天氣的預警能力。

公路局長陳文瑞說，公路與監理業務預算中有20億遭凍結，涵蓋公路公共運輸永續計畫、交通平權計畫及2030年客運車輛電動化推動計畫，將影響地方政府對客運路線虧損補貼及電動巴士補助案的執行，第3季後恐影響客運業者與幸福巴士NGO團體的撥款，導致業者營運受挫，員工生計受衝擊。

陳文瑞說，一般道路維護經費的刪凍也將使公路品質下降，遇大（豪）雨恐導致積淹水問題，對周邊民眾的生活影響大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鐵道局長楊正君說，鐵道局預算遭刪11億2700多萬元，很大比例在鐵路立體化及雙軌化，將影響完工期程並引發履約爭議，如桃園鐵路地下化平鎮臨時站預訂於115年通車的時間將延後；花東雙軌計畫進也會延遲，損害花東居民的返鄉權益，水電、差旅費遭刪，會影響對鐵道監理現地查核。

交通部路政及道安司簡任技正劉俐良說，當預算無法解凍時，在道安觀念提升的教育宣導上會難以執行，而很多道安宣傳都是中央帶頭做，交給地方使用，對地方推動道安宣傳有困擾；另外，在新法令的宣傳上也會受影響，而交通部每年提供的道路交通安全成效報告與數據，未來將因預算凍結而無法正常維護網站與資料串接，事故數據也無法更新。（編輯：陳政偉）1140123