總預算三讀遭砍2075億 國民黨：人民福利不受影響

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）立法院昨天三讀通過中央政府總預算案，國民黨今天表示，總預算中人民的補貼、福利都不受影響，質疑民進黨政府只剩下造謠的功能，令人感到非常可悲；民進黨在野時大刀刪預算，如今卻喊刪預算會癱瘓國家，難道是要掩蓋施政的無能。

立法院昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減新台幣2075億元。

國民黨今天上午召開記者會，新北市議員黃心華說，這次立法院刪減的主要領域，第一是首長特別費，這與人民沒有關係的；其次是媒體宣傳費；再則是水電費刪10%；最後是出國的教育訓練費，指的是官員的出國教育訓練，與選手出國不一樣，選手出國是用運動發展基金或其他的預算，外界謠傳會影響運動員，完全不是事實。

黃心華指出，國家的財政非常寬鬆，連年總預算都超徵，如果在野黨不能加強監督、審核預算，就會讓政府亂花大把的人民納稅錢。過去幾年經濟成長4%時，預算大概成長6%，但新的一年經濟成長可能只有3%，但民進黨政府預算增長成長9.8%，多了3倍，難道在野黨不能為民眾好好把關。

國民黨台北市議員詹為元也說，總預算審查過程中，有太多的錯假消息與資訊，各部會預算的審查結果，皆是拒絕民進黨的浮編浪費，而民眾的補助絕對不受影響。

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詹為元說，民進黨透過假訊息的方式，說統一發票拿不到了或很多社會補助拿不到等，透過假訊息方式帶動社會的對立。實際上，民眾該拿的補助，該拿的社會福利一項都不會少。

針對體育署預算被刪減的傳言，國民黨發言人楊智伃表示，這是一個謊言，選手的福利完全沒有被刪減，體育署整體預算是增加的，2024年預算是54億元，今年2025年是73億元，不減反增，體育選手的教育訓練、基層訓練或選手福利都沒有減少，嚴正譴責這些造謠行為。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1140122