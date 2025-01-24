政院預算遭砍 手語翻譯案終止記者室也限時開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、溫貴香台北24日電）行政院新聞傳播處今年編列新台幣5000萬元預算，遭全數刪除，行政院因此終止手語翻譯案合約，記者室開放時間也調整為限定週間使用，且不提供專用無線網路。行政院人士指出，主因是網路與手語翻譯師預算都來自新傳處，不得不做出調整。

行政院新聞傳播處今年編列的5000萬元預算遭全數刪除，行政院發言人李慧芝昨天說，因預算全遭刪除，因此手語翻譯師無法持續聘用。

她解釋，過往行政院記者會都會聘請2位手語翻譯員，每人每小時費用約2200餘元，去年為避免空窗期已提前發包標案，並於12月24日決標，但行政院每年預算都受立法院審議影響，因此在標案中也特別註記條款，敘明「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定，預算如經立法院刪減或未通過，或遭立法院決議凍結而未經解凍者，本院得終止本契約之全部或一部分。」

李慧芝說，因為減列的項目無法流用，也無法再行支應此筆費用，行政院必須終止手語翻譯師合約。

此外，行政院記者室開放時間也受預算減列影響，開放時間調整為限定週間使用，週末不再開放，且不提供記者室專用無線網路。行政院人士指出，手語翻譯師以及記者室無限網路預算都來自新傳處，被刪減後才不得不做出調整。

透過 Google News 追蹤中央社

行政院人士說，記者室雖然繼續開放，但也因為院本部的業務費被刪減2億、凍結5億，因此限定開放時間希望能樽節電費。

對於外界質疑立法院尚未送出總預算案，為何行政院提前反應，這名人士則說，今年度總預算三讀前，預算還能延用，但三讀過後主計人員就已經開始控管，而行政院不能讓公務人員違法，才必須及早反應。（編輯：蘇志宗）1140124