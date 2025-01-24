政院凍結地方補助50% 屏東縣府：衝擊施政

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）行政院因總預算案遭砍，昨天宣布凍結地方補助50%。屏東縣政府今天表示，施政仰賴中央補助款，凍結將嚴重衝擊，盼預算案後續處理將衝擊降到最低。

因應總預算案遭大幅減列，行政院長卓榮泰昨天宣布，將盤整去年核定補助案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。

屏東縣政府財稅局今天發布新聞稿表示，屏東縣民國114年度計畫型補助收入編列新台幣195.16億元，假設扣除社會處編列的16.1億元，剩下179.06億元凍結50%，代表可能凍結89.53億元，占屏東縣總歲出581.71億元的15.39%，嚴重衝擊縣府各項施政。

財稅局表示，屏東縣財源向來不充裕，114年度自有財源占歲出比率僅有32.86%，極仰賴向中央爭取的各類補助款。近年縣府致力教育發展和長照服務，也是獲得最多計畫型補助單位，其中教育處49.7億元、長照處42.3億元，凍結預算造成打擊恐難以評估。

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財稅局指出，雖然年度才剛開始，各項延續性計畫早按照原編列預算持續執行，重要工程和交通建設也不宜耽擱，即使縣府審慎運用剩餘預算，若無法籌措足夠財源，多項業務將難以執行。

行政院秘書長龔明鑫昨天表示，若行政院照刪減後預算改為最簡便、最低服務量能，大概也只能撐到8月。對此，財稅局認為，在中央政府自身難保情況下，地方財政也無以為繼，最終受影響還是地方政府服務的民眾，希望預算案後續處理能將衝擊降到最低，避免帶來不公結果。（編輯：謝雅竹）1140124