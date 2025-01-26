水利署盼國會為民眾安全支持預算 避免增加淹水風險

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（中央社記者何秀玲台北26日電）經濟部水利署今天表示，水利人以守護民眾家園安全為職志，預算被統刪及凍結，將影響水利工作，尤其相關業務必須在4月汛期前展開整備，請求國會為民眾安全支持預算，避免增加淹水風險。

水利署指出，目前全台中央管河排水及一般性海堤水門已達3375座，且逐年增加中，相關水門除了自動水門（即以水位高低差開關）外，像是手動水門須以手動吊門機帶動門扇開關，電動水門則是電動吊門機或油壓機制開關，都需要機電專長人力，平時進行維護及操作。

水利署表示，水電費或是業務費的直接刪減凍結，會影響水門操作的費用，以及勞務採購委託機電廠商來維護管理水門的工作。

此外，水利署也補充，全國3000多座水門除了需要由河川水文情況由機電人員專業操作外，還需要針對閘門鋼鐵構件，定期進行防銹工作，相關委辦計畫也包括清除渠道的淤積物及漂流廢棄物工作，讓水門開關後的水文環境達成防汛效果，同時也必須有機電專業維護人員定期駐守重要的管理站區。

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水利署提到，每年水利人員都是在汛期4月底前，就必須完成整備工作，目前因通案刪減預算，後續又因凍結後不確定可否解凍等因素。

水利署強調，未來進入汛期後，業務費刪減凍結，將影響相關水利人員現場搶修、搶險、巡邏或執勤，以及人員保險經費。由於轄下10個河川分署及規劃分署遍布全台，且須於汛期前完成防汛整備工作，凍結業務費除了影響業務運作、人員出差、業務僱用人員薪水，也影響汛期間防汛工作推動，請國會再三考量予以支持。（編輯：張若瑤）1140126