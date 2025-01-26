能源署：預算遭凍結 影響節能家電補助撥付進度

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（中央社記者何秀玲台北26日電）經濟部能源署今天表示，攸關承辦人力的業務費遭凍結5成，家電補助預算遭凍結2成，加上行政部門水電費用刪減等因素，將影響家電補助受理及撥付作業。

有關媒體報導稱節能家電預算如常，能源署下午透過新聞稿指出，在野黨凍結節能家電2成補助的理由是要求研議核電重啟，並提出核1、2、3廠重啟經費及規劃，但此要求與核管法現行法律規定並不一致，目前難以預估預算後續解凍情況。

能源署說，內部仍在討論，將採接近年底未凍結預算執行額滿前提前截止受理的模式，或從年初即開始每月管控受理民眾申請案件量，以免民眾依條件購買後卻無法取得補助產生困擾。

能源署表示，相關報導源自能源署人員就節能家電單項補助預算接受媒體電訪說明，但恐引起民眾誤會，因目前估算此項補助預算被凍結20%，約等於60萬台家電（推估約50萬戶民眾）補助金額。

此外，能源署說，業務費遭凍結50%、水電費刪減等項目，直接影響辦公房舍水電費等庶務經費，以能源署整體委辦及約聘僱人力統計，受影響人員72人，影響能源署各項補助計畫執行。

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能源署表示，加上預算情況未定，包括深度節能、再生能源推動與節能家電補助的人力配置仍要整體考慮，目前難以確定民眾申請與收到補助款時間。

能源署說，節能家電汰舊換新補助開辦以來，已帶動老舊家電汰換322萬餘台，每年為台灣節電19.3億度用電量，也協助家電產業增加超過新台幣800億元營業額，是民眾、節能及產業三贏的政策。（編輯：謝佳珍）1140126