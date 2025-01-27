倒閣解決僵局？卓榮泰盼國會理性溝通討論

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（中央社記者張已亷高雄27日電）行政院長卓榮泰昨天拋出「願意立法院提倒閣讓國會重新改選」的說法，今天他說，「我們都是被動」，希望在能理性討論國會當中，把國家帶上正常軌道，行政院永遠願意為了福國利民各項法案跟國會溝通，希望大家能冷靜。

卓榮泰接受「下班瀚你聊」節目專訪內容昨天晚間播出，卓榮泰在專訪中提及，願意立法院提倒閣讓國會重新改選，並擬在年後向總統賴清德報告，經總統核可後，就總預算案向立法院提覆議。

卓榮泰今天到高雄興達電廠慰勉電廠春節大修員工，會前接受媒體提問倒閣一事，卓榮泰說，其實跟覆議案一樣，「我們都是被動」，只希望在一個能夠理性討論的國會當中，把國家帶上正常的軌道上面去。

卓榮泰表示，行政院永遠願意為了福國利民的各項法案跟國會溝通，也希望大家站在國家安全最主要的立場，能夠為人民的基本生活、國家的主權跟安全，一同有共同方向，這樣才能夠在這個關鍵時刻保衛國家，讓科技發展、人民社會福利不會受到影響。

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卓榮泰說，總預算這樣刪除的結果，引起全民恐慌，尤其在年前，他覺得非常不當，希望大家能夠冷靜下來，未來新年之後，會做很多努力，其實放假這幾天，還是在做多方的努力，希望獲得國人更多支持。

立法院刪減中央政府總預算，昨天卓榮泰在節目專訪中表示，雖然大家都說行政院已提出2項覆議，未來可能繼續提，但這是憲法賦予行政院的權利跟義務。（編輯：陳清芳）1140127