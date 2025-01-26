撥補台電千億預算遭砍是否漲電價 卓榮泰：咬緊牙關
2025/1/26 21:01（1/26 21:34 更新）
（中央社記者溫貴香台北26日電）立法院通過刪除114年度挹注台電千億預算案，未來是否會漲電價，行政院長卓榮泰今天表示，希望台電咬緊牙關，「但能咬多久不知道」，希望能夠不衝擊民生用電，這是政府的原則。
卓榮泰接受「下班瀚你聊」節目專訪，內容於晚間播出。談到挹注台電新台幣1000億元預算遭刪除造成的影響，卓榮泰表示，去年調整電價，民生電價還是維持在每度2.7元左右，跟發電成本差了將近1元，漲得比較多的是用電大戶，當時衝擊比較小。
卓榮泰說，當時電價審議委員會訂此原則是希望未來要健全台電財務，需要用公務預算補助，但若現在回頭說不補助了，他覺得對不起台電所有員工。
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卓榮泰表示，政府希望降低衝擊，從公務預算補貼台電，讓台電財務健全，否則台電很多會計的計算會發生大麻煩，而且台電從過去到現在已經虧損2800億元，再不補貼，就會虧損將近4000億元，影響相當大。
如果沒有補助，未來是否可能漲電價，卓榮泰表示，還是希望台電能夠咬緊牙關，「但能咬多久不知道」，咬緊牙關能夠不衝擊民生用電，這是政府的原則，但是電價審議委員會對於衝擊這麼大，未來願不願意繼續從事補助政策，要看幾個月之後情勢的變化。（編輯：謝佳珍）1140126
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