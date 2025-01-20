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黃國昌：若握2.9兆預算不知如何施政 卓榮泰應下台

2025/1/20 11:41（1/20 11:55 更新）
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（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院會今天繼續審查114年度中央政府總預算案。民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨提案刪減數僅約新台幣1000億元，若行政院長卓榮泰握有2.9兆元預算還不知怎麼施政的話，「無能的卓榮泰請你下台負責」。

立法院會17日審查民國114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元，創下史上新高。立法院會今天繼續處理114年度總預算案，有關各委員會的提案，預料將展開表決大戰。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌及黨籍立委上午在議場前舉行記者會。黃國昌說，114年度中央政府編列史上最高的總預算高達3兆2000億元，民眾黨團除不同意撥補1000億元給台電之外，實際上提案刪減預算數約1000億元。

黃國昌說，即使扣掉刪減數，卓榮泰內閣手上還有2兆9000億元預算，結果卓榮泰內閣不思解決問題、面對問題，反而鋪天蓋地透過國家級網軍、行政部門發出千篇一律的說帖、想製造片面假訊息帶風向，對於卓榮泰內閣如此不負責任態度，予以最嚴厲譴責。

黃國昌指出，過去幾天民眾黨立委用開放態度、理性精神跟各部會溝通預算時，行政院高層竟忙著做圖卡在誤導台灣社會，「卓榮泰如果手上握了2兆9000億預算，還不知道怎麼施政的話，無能的卓榮泰請你下台負責」，而不是藉由總預算審查繼續挑起社會對立衝突，不願務實、理性面對行政部門預算浮編、濫編。

黃國昌說，民眾黨團直到今天早上，還是繼續跟願意溝通的部會雙向溝通，擬定最後的預算刪減數、提案數，今、明兩天會以最負責任態度，表達民眾黨團立場。

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至於內政部國土管理署指民眾黨以國土計畫未能如期上路，提案刪除及凍結國土管理署國土管理業務費41億元預算，將嚴重影響社會住宅興辦、租金補貼等民眾居住權益；黃國昌說，在國土管理業務項下，民眾黨團的刪減數是0元。

黃國昌表示，提案要求凍結10%，主要理由是過去國土計畫項下做得亂七八糟，預算大幅膨脹，從202億元提升到414億元，凍結10%是要求國土署來專案報告，為何預算大幅膨脹，這才是監督預算負責任態度，而不是行政部門逼著國會一定要同意。（編輯：蘇龍麒）1140120

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