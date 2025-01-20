預算遭大幅刪減 數發部：資通訊韌性將有極大風險

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（中央社記者吳書緯台北20日電）數位發展部預算遭到立法院在野黨團提案大幅刪減，數發部政務次長林宜敬今天表示，如果數發部沒有預算，資通訊韌性將處於極大的風險，人工智慧產業將無法迅速發展，而政府將無法有效的防止網路詐騙，對台灣人將會是災難。

行政院今天上午召開「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及相關部會首長出席。

林宜敬表示，目前國民黨團提案要將數發部的預算砍到剩下新台幣1元，而民眾黨團也提案要將數發部的經費大量刪減，將會對台灣產生非常大的危害，因為數發部的主要3個任務分別是台灣的資安韌性、台灣的數位產業發展以及打詐。

針對台灣的資安韌性，林宜敬表示，台灣處於地緣政治衝突最前線，隨時面對境外敵對勢力的各種灰色地帶攻擊，依照統計台灣每天平均遭受到240萬次的境外網路攻擊，數發部資安署與資安院為政府機關及油水電等關鍵基礎設施，提供24小時的資安監控與防護，但是如果沒有預算，境外敵對勢力網軍將會長驅直入。

林宜敬表示，當台灣遭受重大天災或是緊急危難的時候，數發部必須確保台灣對外的網路連線暢通，也必須確保台灣內部網路連線暢通；因此數發部去年已在全台灣各地的重要軍、警、消防據點，布建了773個非同步衛星的網路接收站，這些接收站是台灣遭受天災或緊急危難時，對外網路通訊的最後防線。

林宜敬提到，數發部去年已經完成台灣首顆高空通訊氣球的開發，這是台灣在遭遇天災或緊急危難時，內部網路通訊的重要保障，如果這些預算被刪除，同樣會讓台灣處於極大的風險當中。

至於台灣數位產業發展，林宜敬說明，最近幾年AI科技大爆發，AI勢必會改變世界，這對台灣是極大的挑戰，也是極大的機會，為了發展台灣AI產業，數發部從算力、資料、人才、資金等4個方面著手。

林宜敬提到，如果數發部沒有任何預算，將無法提供GPU算力給台灣的AI新創公司，無法訓練民間企業和政府企業的AI人才，以及政府內部AI人才，也無法整理並開放政府的各種資料給AI新創公司訓練AI模型，也沒有辦法投資具有前景的本土AI新創公司，台灣將錯失良機，這是一個千載難逢的機會，「我們絕對不能錯過」。

至於打詐，林宜敬說，數發部為了抑制降低社群網路的詐騙訊息，採取雙管齊下，在法律面要求臉書、Google、LINE等社群媒體平台，實施廣告實名制；在科技面，數發部與臉書、Google、LINE建立快速的通報機制，將數發部利用AI所主動查獲的各項詐騙訊息，以及民眾通報的疑似詐騙訊息，迅速通報給社群媒體平台，要求立即下架。

林宜敬提到，許多網友都注意到，最近臉書的仿冒公眾人物詐騙訊息大量減少，許多一頁式詐騙廣告也消失了，「這不是錯覺」，這是數發部一直很努力在打詐，而且已取得相當成效，如果數發部沒有預算，將會前功盡棄。

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林宜敬指出，數發部還做了許多被民眾視為理所當然的工作，如果數發部沒有預算，民眾將無法網路報稅、無法上網買台鐵車票、無法跨縣市辦理戶政、無法在網路查詢公車時刻表，偏鄉民眾也無法看到電視台的新聞。

林宜敬說，總而言之，如果數發部沒有預算，台灣的資通訊韌性將處於極大的風險，台灣的人工智慧產業將無法迅速的發展，而政府將無法有效的防止網路詐騙，這對台灣人而言，將會是一個災難。（編輯：蘇志宗）1140120