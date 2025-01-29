防堵節慶詐騙 資安院AI系統每10分鐘掃描百筆廣告

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（中央社記者曾智怡台北29日電）防堵節慶詐騙，數位發展部轄下國家資通安全研究院今天表示，已全面提升AI防詐系統效能，建立24小時不間斷的自動化廣告巡檢機制，平均每10分鐘即能掃描百餘筆廣告，20分鐘內自動判斷識別出潛在詐騙目標。

資安院透過新聞稿指出，詐騙手法日新月異，113年下半年的詐騙關鍵字樣態數據分析顯示，去年6月起陸續發現詐騙集團利用AI技術製作偽冒名人詐騙廣告，以及透過社群平台假冒企業組織、餐廳活動等多元手法，藉機騙取民眾個資。

值得注意的是，詐騙集團開始鎖定年輕族群，透過Instagram等社群平台，以線上課程為誘餌，藉此大量蒐集民眾個資。

資安院表示，面對層出不窮的詐騙手法，必須運用AI技術來防制AI詐騙。AI防詐系統運用自然語言處理（NLP）、大數據分析及機器學習等前瞻技術，全天候進行社群媒體廣告巡檢，能大幅縮短資料蒐集、關鍵字識別分析及資料保存的流程。

資安院指出，目前資安院AI防詐系統自動化巡檢量每日最高可達4萬筆，為提升防護效能，開發新一代資料清單管理平台。

資安院說明，該平台採用標準化的情資資料交換格式（STIX），大幅提升跨平台網路詐騙情資交換效率，並整合進階關鍵字管理與數據分析功能，系統能透過深度學習技術，自動分析詐騙模式，快速辨識可疑內容，即時掌握新興詐騙手法趨勢，以作為詐騙防制策略的參考依據。

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公私合作方面，資安院表示，積極推動情資交換機制，與各大社群平台及案件偵查單位及公民團體建立即時通報管道，透過情資共享與協作，加速可疑內容的下架處理，提升防制成效。

資安院觀察到，詐騙手法往往會結合時事與節慶話題，藉此提高詐騙內容的可信度，民眾應提高警覺，收到可疑訊息時應先向官方查證。（編輯：潘羿菁）1140129