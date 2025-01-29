國道初一塞車路段晚間紓解 30日有18地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北29日電）根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右國道仍有多處壅塞，預計西部國道在晚間6時後會逐漸紓解，國5則要晚間11時後才會紓解，明天是大年初二，預計將有18處國道將會車多壅塞。

高公局指出，預計西部國道在今天晚間6時後就會慢慢紓解，國5則要到今天晚間11時後才會紓解。

高公局表示，截至下午5時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，明天是大年初二，預估國道交通量為137百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，預計明天西部國道跟國5南下車潮在上午6時後就會出現，國5北上車潮則預計上午10時出現。

預計壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統。

國3部分南向則有土城-關西、快官-霧峰，北向包括竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪等路段；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林。

此外國4西向潭子系統-豐勢，以及國6西向舊正-霧峰系統；另外國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段都是易壅塞路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發，另國5北向用路人建議於上午9時前出發。

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高公局表示，明天國道相關疏導措施包括清晨5時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。

下午1時到晚間6時國5包括蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：龍柏安）1140129