寒流減弱天氣穩定至初三 初四降雨機率增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）中央氣象署表示，今天白天起寒流減弱，各地天氣相對穩定，將持續到初三（1月31日）晚間，初四（2月1日）後降雨機率增加，初五（2月2日）後冷空氣南下溫度將轉冷。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天白天起寒流減弱，但仍要留意夜間輻射冷卻造成的低溫，因此氣象署針對台南以北、金門發布低溫特報。

根據氣象署的低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下低溫發生機率，今天晚間至明天清晨苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，需注意防範。

劉沛滕說，這樣穩定的天氣型態，預計將持續到初三（1月31日晚上），白天起雲量增加，晚上起花東地區將有局部降雨機率，北台灣初三晚上到初四（2月1日）將轉成下雨的天氣型態。

溫度方面，劉沛滕表示，這兩天白天高溫北台灣可達攝氏23度到25度，中南部高溫甚至可來到26度到27度。

劉沛滕指出，初五（2月2日）鋒面通過及東北季風南下，北部跟東半部有局部降雨，包含中部、南部山區都有局部降雨機率，北台灣溫度下降，高溫約落在20度左右。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉沛滕說，2月3日上班日冷空氣南下，強度目前預估為強烈大陸冷氣團，溫度將明顯下降，低溫下探11度左右，但還要再觀察冷空氣的強度。

另外，劉沛滕說，初三及初四兩天西半部跟馬祖預估會有起霧現象，提醒行車跟要搭乘航班的旅客要特別留意交通資訊。（編輯：龍柏安）1140129

（圖取自facebook.com/cwa.weather）