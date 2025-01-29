初二估湧現回娘家及出遊車潮 15省道路段易壅塞

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）今天是初一，省道及快速道路部分路段出現壅塞情形，交通部公路局預估明天大年初二將有回娘家、出遊與參拜車潮，15處路段車多易壅塞，目前國道客運空位仍多，建議民眾多利用。

公路局下午發布新聞稿指出，預估明天上午8時起，省道重點路段及銜接高速公路路段，將有春節傳統習俗回娘家、出遊與參拜車潮，15處路段將有車多或壅塞情形。

15處路段分別為：台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段、台74線台中環線接國3交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段；台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪、大湖及古坑至梅山路段、台9線新店至烏來路段、台14甲線清境農場、台19線北港朝天宮、台21線日月潭、台17線南鯤鯓代天府等路段。

公路局建議，用路人行前參考幸福公路APP的即時路況或智慧化省道即時資訊運服務網，避開尖峰時段再前往，或依警廣與CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛，以免塞在車陣中。

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此外，公路局表示，今天截至下午3時止，省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞，包含台2線基隆至大武崙及石城至大里路段、台2戊線蘇澳路段、台3線大溪至武嶺橋、名竹大橋至南投紫南宮及旗山老街路段、台61線竹南玄寶大橋至中彰大橋路段、台62線瑪陵隧道至安樂段路段等，另台14甲線29K至41.5K昆陽至大禹嶺限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

公路局指出，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2064班次，疏運2萬9776人；東部國道客運路線共計行駛467班次，疏運6674人，明天依據目前預售情形，西部國道客運尚有75.2％空位，東部國道客運尚有85.8％空位。（編輯：郭諭儒）1140129