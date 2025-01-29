宜蘭冬山舊河港燈節 5大燈區光影交錯呈現魅力

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣冬山鄉公所迎接新年，即日起到2月16日於冬山火車站廣場到冬山河舊河道步道區域，推出以「綠境光灩」為主題的舊河港燈節，5大主題燈區透過光影交錯，呈現獨特魅力。

冬山河舊河道位於現在冬山老街一帶，與新河道呈現新舊並存的風貌。也是冬山河截彎取直前，冬山人一切生活所需的母親之河，更是早期連接五結利澤的主要水上運輸要道。

此外，冬山鄉舊名「冬瓜山」，位在冬山河舊河道附近、民國96年正式改建啟用的冬山火車站，外觀為連續圓弧型的棚架，月台頂部有52片可耐強風也是永久膜材的白色帆布覆蓋，遠眺宛如一座大型的瓜棚，符合當地舊名的地方特色，堪稱國內最美麗的火車站之一，總是吸引各地鐵道迷朝聖。

冬山火車站旁也有佔地含水域約18公頃的「生態綠舟」園區，以多元地景、特色環境為特徵，生態豐富。

冬山鄉公所指出，舊河港燈節區域位在冬山火車站廣場到冬山河舊河道步道的區域，活動期間每天傍晚5時至深夜11時點亮夢幻燈飾，並設計「花丘綻放」、「光影織夢」、「彩虹迷廊」、「煥彩花箏」、「夢遊瓜棚列車」5大主題燈區，透過不同的光影交錯，呈現無窮創意與冬山魅力。

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冬山鄉長林峻輔表示，新春期間遊客在白天可於會場附近的冬山橋、冬山老街、「生態綠舟」園區，欣賞自然純樸之美；入夜後，舊河港燈節會場的燈光點綴草地、橋面與步道，整個場域幻光溢彩，讓遊客感受獨特的光影盛宴。

冬山鄉公所指出，大年初一至初五，冬山火車站廣場也規劃市集活動；2月8日晚上8時起也將推出冬山元宵花火節煙火秀，歡迎民眾前往走春。（編輯：林恕暉）1140129