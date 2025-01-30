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大年初二清晨湧車潮 高公局估10路段易壅塞

2025/1/30 09:40（1/30 10:03 更新）
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圖為國道1號五股至楊梅區間車流。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北30日電）大年初二，高速公路局表示，今天清晨6時已有車潮湧現，除了國道1號南向湖口至竹北、王田至彰化系統及國道3號南向大溪至高原路段車多，其餘大致正常，但預測10個路段易壅塞。

高公局新聞稿指出，今天截至上午7時，交通量為15.9百萬車公里，今天相關疏導措施包括清晨5時至中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。

高公局表示，預判今天上午壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向南屯－后里、圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國10東向鼎金系統－燕巢系統等路段。

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高公局建議，國5南向用路人盡量於清晨5時前或下午5時後出發，而國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。

另外，高公局指出，昨天初一的全日交通量為121.4百萬車公里，約是年平均平日92百萬車公里的1.3倍，而國5交通量為年平均平日的1.4倍，預估今日交通量為137百萬車公里。（編輯：戴光育）1140130

#高公局
#彰化縣
#國道1號
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