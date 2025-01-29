加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

2月最佳新鮮空氣亞洲旅遊地 台灣南投上榜

2025/1/29 16:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）根據旅遊網站TTW，台灣南投縣被選入到今年2月的亞洲7個最佳新鮮空氣和旅遊探險目的地當中，主因是南投位於中央山脈中，是寧靜的度假勝地外，日月潭更像步入畫一樣。

旅遊世界（TTW）是旅遊業首屈一指的數位B2B綜合媒體平台，覆蓋範圍超過全球5萬讀者。

根據TTW網站，旅遊業者Agoda公布今年2月的亞洲7個最佳新鮮空氣和旅遊探險目的地，包含日本札幌、菲律賓愛妮島、新加坡、馬來西亞古晉、韓國江陵、台灣南投、泰國麗貝島。

文章中表示，台灣南投位於台灣中央山脈之中，是一處寧靜的度假勝地，標誌性的日月潭映襯著其原始的環境，這個地區感覺就像步入了畫中，清新的山風與寧靜的景色相得益彰，使南投成為尋求寧靜的旅客的天堂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

日本札幌以每年一年一度的雪祭聞名，每年2月有高聳的冰雕和閃閃發光的雪地；菲律賓愛妮島有原始的海灘和碧綠的海水，讓愛妮島成為終極的海濱度假勝地；新加坡則是以未來主義的天際線而聞名，也是綠色植物的堡壘。

馬來西亞古晉坐落在婆羅洲的中心地帶，將城市魅力與無與倫比的自然美景融為一體；韓國江陵位於韓國東部海岸線，冬季以清澈的空氣和東海的壯麗景色為特色；泰國麗貝島以其水晶般清澈的海水和未受破壞的珊瑚礁吸引遊客。（編輯：郭諭儒）1140129

Agoda
旅遊業：嘉義受國際旅客青睞 桃園成國旅新興景點婚姻平權帶動泰國旅遊 業者估每年多吸400萬旅客
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：