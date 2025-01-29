2月最佳新鮮空氣亞洲旅遊地 台灣南投上榜

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（中央社記者余曉涵台北29日電）根據旅遊網站TTW，台灣南投縣被選入到今年2月的亞洲7個最佳新鮮空氣和旅遊探險目的地當中，主因是南投位於中央山脈中，是寧靜的度假勝地外，日月潭更像步入畫一樣。

旅遊世界（TTW）是旅遊業首屈一指的數位B2B綜合媒體平台，覆蓋範圍超過全球5萬讀者。

根據TTW網站，旅遊業者Agoda公布今年2月的亞洲7個最佳新鮮空氣和旅遊探險目的地，包含日本札幌、菲律賓愛妮島、新加坡、馬來西亞古晉、韓國江陵、台灣南投、泰國麗貝島。

文章中表示，台灣南投位於台灣中央山脈之中，是一處寧靜的度假勝地，標誌性的日月潭映襯著其原始的環境，這個地區感覺就像步入了畫中，清新的山風與寧靜的景色相得益彰，使南投成為尋求寧靜的旅客的天堂。

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日本札幌以每年一年一度的雪祭聞名，每年2月有高聳的冰雕和閃閃發光的雪地；菲律賓愛妮島有原始的海灘和碧綠的海水，讓愛妮島成為終極的海濱度假勝地；新加坡則是以未來主義的天際線而聞名，也是綠色植物的堡壘。

馬來西亞古晉坐落在婆羅洲的中心地帶，將城市魅力與無與倫比的自然美景融為一體；韓國江陵位於韓國東部海岸線，冬季以清澈的空氣和東海的壯麗景色為特色；泰國麗貝島以其水晶般清澈的海水和未受破壞的珊瑚礁吸引遊客。（編輯：郭諭儒）1140129