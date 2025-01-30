加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
DeepSeek標榜低成本 美準商務部長：偷來的當然便宜
首頁 / 生活
春節天氣交通
新聞專題
春節天氣交通1/204
首頁 / 生活

大年初二初三日夜溫差大 初四晚間鋒面接近

2025/1/30 09:41（1/30 10:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為遊客在中正紀念堂前拍照留念。（中央社檔案照片）
圖為遊客在中正紀念堂前拍照留念。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北30日電）氣象署說，今天大年初二、明天輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，明天晚間鋒面接近；全台各地及澎湖縣、金門縣與馬祖大多多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫雨。

根據交通部中央氣象署發布天氣概況，明天晚間鋒面接近，中南部、東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。

此外，今天、明天基隆北海岸及恆春半島易有8到9級強陣風，今天大台北地區也有較強陣風；明天西半部地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象署說，台灣北部、東南部海面及台灣海峽平均風力可達6級，最大陣風8級，今天台灣海峽南部平均風力將稍減弱。明天下午起台灣海峽南部平均風力將增強到6級，最大陣風8級，明天台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力將稍減弱。

此外，巴士海峽、東沙島海面及中西沙島海面平均風力6到7級，最大陣風9級；廣東海面及南沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風8到9級，提醒船隻特別注意。鋒面接近及東南風增強，明天晚間起黃海南部、花鳥山海面、浙江海面及東海平均風力將增強到6級，雷雨區最大陣風8到9級。（編輯：李明宗）1140130

#台灣海峽
#馬祖
#輻射冷卻
#交通部中央氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
大年初二清晨湧車潮 高公局估10路段易壅塞2月最佳新鮮空氣亞洲旅遊地 台灣南投上榜宜蘭安農溪98隻貓熊裝置藝術 走春拍照打卡新亮點走春踩點台灣建築獎 打開民眾與空間對話
春節天氣交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大年初二清晨湧車潮 高公局估10路段易壅塞
86
更多編輯台推薦新聞：