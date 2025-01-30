大年初二初三日夜溫差大 初四晚間鋒面接近

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（中央社記者曾以寧台北30日電）氣象署說，今天大年初二、明天輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，明天晚間鋒面接近；全台各地及澎湖縣、金門縣與馬祖大多多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫雨。

根據交通部中央氣象署發布天氣概況，明天晚間鋒面接近，中南部、東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。

此外，今天、明天基隆北海岸及恆春半島易有8到9級強陣風，今天大台北地區也有較強陣風；明天西半部地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

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氣象署說，台灣北部、東南部海面及台灣海峽平均風力可達6級，最大陣風8級，今天台灣海峽南部平均風力將稍減弱。明天下午起台灣海峽南部平均風力將增強到6級，最大陣風8級，明天台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力將稍減弱。

此外，巴士海峽、東沙島海面及中西沙島海面平均風力6到7級，最大陣風9級；廣東海面及南沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風8到9級，提醒船隻特別注意。鋒面接近及東南風增強，明天晚間起黃海南部、花鳥山海面、浙江海面及東海平均風力將增強到6級，雷雨區最大陣風8到9級。（編輯：李明宗）1140130