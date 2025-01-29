走春踩點台灣建築獎 打開民眾與空間對話

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）春節戶外走春逛好建築，一窺2024台灣建築獎得主以不同觀點打開空間可能性，從歷時19年打磨完工的台灣大學人文館到新竹香山的那魯灣里民集會所，都為城市再添與民眾對話機會。

漫步在文化底蘊濃厚的台北公館生活圈、「溫羅汀街區」時，不妨走進新生南路側，由建築師簡學義領軍竹間聯合建築師事務所，耗時19年才完成的台灣建築獎得獎作「台灣大學人文館」。

全棟為清水模建築，向農業陳列館歷史建築暨張肇康建築師致敬，同時，設計者刻意創造許多公共空間，如天橋、走道、樓梯、大小院落、中庭廣場等穿梭建築群裡，當人們在中間上下移動穿越時會想坐下來，也成為民眾進入台大校園的穿越路徑，實現真正公共性。

建築新人獎得主、建築師林伯陽打造的「那魯灣里民集會所」則座落新竹香山。那魯灣聚落是台灣西部海岸唯一的靠岸阿美族部落，林伯陽認為，集會所設計關鍵不在於創造建築物，而是創造當地生活習慣、得讓「人」進來，因此沒有正門，成為住民市集、學生課後聚集的地方，連居民養的豬和雞也會跑來。

在集會所兩層樓空間裡，除有眺望部落的景觀塔、室外大溜滑梯，還設計了半戶外廊道空間，供居民、遊客使用，成為17公里觀光海岸線上的打卡熱點。

台灣建築獎佳作則有3名得主。耕耘宜蘭多年的田中央聯合建築師事務所為礁溪國小設計的運動場與地下停車場，則為場域串聯自然風景，成為礁溪新地景。設計團隊在規劃停車場基地時，也把學童雨天上學步道與接送空間納入，讓純功能導向的基礎設施更貼近市民生活。

在南投霧社溪畔邊的台電萬大水力發電廠辦公室，老建築群建於日治時期，不堪多年使用和天災磨損，台電決定打造全新辦公大樓，由設計團隊黃明威建築師事務所與擊壤設計營造操刀，選擇以木構造作為硬體結構，呼應水力發電與自然環境的緊密關係，也承擔環境教育責任，賦予建築意義。

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若對離島風情感興趣，位於南竿機場右方、馬祖戰地軍事文化轉譯計畫首個完成改造的海防據點，「南竿二六據點」或許是不錯選項。

常式建築師事務所透過設計，以最大限度保留原有據點海天一色的地景空間，盡量將工事地下化，把新增保護坑道的棚架壓至地中，同時創造出位於地中的半戶外空間，透過全新元素去延伸戰地空間場域的特有原始性格特色。（編輯：龍柏安）1140129

台灣建築新人獎得主、建築師林柏陽打造的那魯灣里民集會所座落於新竹香山，在集會所兩層樓的空間裡，除了有眺望部落的景觀塔、室外大溜滑梯，還設計半戶外廊道空間，供居民、遊客使用，成為新竹17公里觀光海岸線上的打卡熱點。（台灣建築獎提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月29日

由設計團隊黃明威建築師事務所＋擊壤設計營造操刀的台灣電力公司萬大水力發電廠辦公室，以木構造作為硬體結構，呼應水力發電與自然環境的緊密關係（台灣建築獎提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月29日