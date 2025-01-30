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國道3處事故已排除 高公局估下午17路段易壅塞

2025/1/30 12:47
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（中央社記者王心妤台北30日電）高速公路局公布今天上午車流仍在預期範圍內，國道3起小客車追撞事故皆已排除，預估下午17處壅塞路段包含國道1號南向楊梅－新竹，以及國道5號南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林等。

高公局表示，今天上午有3起小客車追撞事故分別發生在國1北向324.7公里處、國1高架北向49.5公里處、國10東向11.7公里處，事故雖一度導致車輛回堵但目前都已經排除。

高公局預估下午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統。

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另外，國3南向土城－關西，北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城，北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10東向鼎金系統－燕巢系統，西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於下午5時後出發，並透過高速公路1968網站及APP（應用程式）且在行駛途中收聽警廣掌握路況，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：戴光育）1140130

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